تنجذب الأمهات لتحضير أنواع مختلفة من الأصناف المفيدة لصحة ابنائها لذا تنوع بين الدجاج واللحوم والأسماك لتقدم لهم وجبة غذائية متكاملة .

وتحتوي الدجاج على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

أعدي طبخات الدجاج بطريقة مميزة وشهية ستنال إعجاب عائلتك لطعمها الشهي، جربي وصفتنا وقدميها على السفرة ساخنة.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير الدجاج بالكريمة والجبنة بخطوات سهلة وبسيطة.

بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- الدجاج : 700 غم (مفروم)

- كريمة الطبخ : 700 مل (سائلة)

- جبن البارميزان : ربع كوب (مبشور)

- جبن موزاريلا : ربع كوب (مبشور)

- الثوم : فص (مهروس)

- البصل : 1 حبة (صغير ومبشور)

- بقسماط : 2 ملعقة كبيرة (مطحون)

- الزيت النباتي : ربع كوب

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم / للتزيين)

طريقة التحضير

في وعاء عميق ضعي الدجاج، والثوم، والملح، والبقسماط، والفلفل الأسود، واخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.

اصنعي كرات متوسطة الحجم من خليط الدجاج وضعيها في صينية مبطنة بورق الزبدة.

ضعي الصينية في الثلاجة لحوالي ساعة ونصف حتى تتماسك الكرات.

في مقلاة واسعة على نار متوسطة سخني الزيت واقلي كرات الدجاج حتى تتحمر قليلاً، ثم ارفعي كرات الدجاج من المقلاة وضعيها في طبق جانبي.

ضعي البصل في نفس المقلاة وقلبي لمدة 4 دقائق حتى يذبل.

أضيفي كرات الدجاج المحمرة والكريمة وتبلي المزيج بالملح والفلفل الأسود وحركي قليلاً، ثم غطي المقلاة وخففي النار واتركيها لحوالي 15-20 دقيقة.

أضيفي جبن الموزاريلا وجبن البارميزان واتركي المزيج لحوالي 5-10 دقائق إضافية حتى يذوب الجبن.

اسكبي الدجاج في طبق التقديم وزينيه بالبقدونس المفروم وقدميه ساخناً.