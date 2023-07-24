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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

صبري فواز: مسلسل "وبينا ميعاد" أحدث حالة رائعة عند الجمهور

صبري فواز
صبري فواز

كشف الفنان صبري فواز، العديد من الأسرار الفنية، وتحدث عن دوره في مسلسل “وبينا ميعاد”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

 

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وقال الفنان صبري فواز، إنّ أكثر دور جسده وشعر بأنه قريب من شخصيته هو "المهندس حسن" في مسلسل "وبينا ميعاد"، موضحًا: "هذا الدور يشبهني كثيرا جدا، وأنا أتعامل مع أبنائي بالطريقة ذاتها". 

 

وأضاف "فواز"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز": "مسلسل وبينا ميعاد كان خارج سباق دراما، لكنه أحدث حالة رائعة للغاية، أحد المعجبين قابلني وقال لي أنت تربي أبناءنا معنا، وقال لي معجب آخر إنه اعتذر لأبنائه بسببي".

وتابع الفنان: "شباب كثر جدا جذبهم المسلسل رغم أنهم لا يتابعون الأعمال الفنية العربية، وهذا مؤشر مهم جدا بالنسبة لي، وقال لي بعض الآباء إن أبناءهم عرفوهم بهذا المسلسل، وهذا شيء يسعدني كثيرا، أنا سعيد لأن المسلسل وصل إلى هذا الجيل، فقد وجد ملامحه ولغته المعبرة عنه".

نبذة فنية عن الفنان صبري فواز

ممثل ومؤلف ومخرج مسرحي مصري، أخرج عشر مسرحيات قصيرة للتليفزيون المصرى عن كليلة ودمنة، وأخرج مسرحية ..(ميسدكول من هولاكو ) للمسرح القومى، له مقالات متعددة فى بعض الصحف والدوريات التى تصدر في القاهرة.

قام صبري فواز،  بدور بليغ حمدي في مسلسل أم كلثوم وفيلم ( حليم) كذلك شارك في العديد من الأدوار في المسلسلات المصرية من أهمها

فيلم أيام السادات، مسلسل نيران صديقة، مسلسل أفراح القبة، مسلسل رحيم، فيلم موسى.

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