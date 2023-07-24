تفضل الأمهات التنوع بين الوجبات الرئيسية والفرعيه التي تقدمها لأفراد أسرتها حتى تمدهم بالعديد من الفوائد الهامة لتقوية مناعتهم.

ويأتي الروبيان في مقدمة المأكولات البحرية لمذاقه الطيب وفوائده المتعدده، فمن أبرز فوائده احتوائه على عناصر غذائية مفيدة تعمل على تحسين صحة العظام والدماغ، زيادة كتلة العضلات، تقليل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فقدان الوزن، تخفيف إرهاق العين، ومضادة للالتهابات والشيخوخة.

على خطى المطاعم حضري في بضع دقائق وصفة فرعيه ملئية الفوائد الهامة لجسد ابنائك، بخطوات سريعة حضري شوربة النودلز بالروبيان.

- الروبيان : نصف كيلو

- النودلز : نصف كيلو

- الماء : 5 اكواب

- مرق دجاج : 2 مكعب

- صلصة الصويا : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- الفلفل الحار : رشّة

- الزنجبيل : رشّة

- الجزر : نصف كوب (مقطع ومسلوق نصف سلق)

- السبانخ : ربع كوب (مفروم)

- البصل : 1 حبة (مقطع)

- الكراث : نصف كوب (مقطع)

طريقة التحضير

في قدر على النار، ضعي الماء ومكعبات مرق الدجاج، ثم أضيفي النودلز واتركيه لحوالي 10 دقائق.

أضيفي الروبيان، والجزر، والبصل، والكراث.

حركي المكونات جيداً، ثم اتركي القدر على نار متوسطة لحوالي 15-20 دقيقة.

أضيفي السبانخ، وصلصة الصويا، وتبلي بالملح والفلفل والزنجبيل، ثم اتركي المكونات تغلي لمدة 15 دقيقة إضافية.

اسكبي الشوربة في أطباق التقديم، وقدميها ساخنة.