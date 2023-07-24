ألمانيا تُؤكد لإسرائيل أهمية استقلال القضاء

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، "أنالينا بيربوك"، لنظيرها الإسرائيلي، "إيلي كوهين"، على أهمية استقلال القضاء، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الاثنين.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الألمانية أندريا ساس خلال مؤتمر صحفي دوري، اليوم الاثنين: "نحن مقتنعون بأن المؤسسات القوية والقضاء المستقل والقواعد الواضحة لجهة الفصل بين السلطات أمر مهم لأية ديموقراطية، وهذا ينطبق أيضاً بطبيعة الحال على إسرائيل".

المناقشات الجارية حاليًا في الكنيست:

وأضافت أن الوزيرة "ذكرت بوضوح" نظيرها الإسرائيلي بموقف برلين خلال اتصال هاتفي في عطلة نهاية الأسبوع. كما أشارت إلى أن ألمانيا تتابع عن كثب "المناقشات الجارية حاليا في الكنيست".

وبدأ البرلمان الإسرائيلي جلسة للتصويت النهائي على بند "المعقولية"، أحد المقترحات الرئيسية في خطة الإصلاح القضائي الذي طرحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية وتسبب بانقسام في البلاد.

وتهدف خطة الإصلاح القضائي إلى الحد من سلطة المحكمة العليا في الاعتراض على قرارات الحكومة التي يعتبرها القضاة غير منطقية.

ويخشى المعارضون أن يهدد المبادئ الديموقراطية في الدولة العبرية.

وتسبب طرح مشروع الاصلاح القضائي مطلع يناير من جانب الائتلاف الحكومي الذي شكله بنيامين نتانياهو مع اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة، بانقسام البلاد وأثار واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل.

وحض الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد إسرائيل على عدم استعجال إصلاحات قضائية "مثيرة للانقسام" بشكل متزايد، نظرا إلى التحديات الأخرى التي تواجه حليف الولايات المتحدة.