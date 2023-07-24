بكيني رانيا يوسف خارج نطاق الخدمة

تنجذب الفنانة رانيا يوسف للأزياء المثيرة التي تبرز منحنيات قوامها بشكل جريء لتصبح حديث رواد السوشيال ميديا لأيام عدة وتتصدر مؤشرات البحث جوجل.

رانيا يوسف تحجب تعليقات متابعيها والبكيني كلمة السر

وبدت رانيا يوسف بإطلالة مثيرة، أثناء استجمامها بالعطلة الصيفية، حيث ارتدت بكيني مثير باللون الأزرق ونسقت عليه كاش مايوه ممزق من الجانبين لتبرز منحنيات قوامها، فيما انتعلت سليبر باللون اللبني.

واختارت ترك خصلات شعرها الأسود منسدلة بشكل عفوي وراء ظهرها بعدما زينته بقبعة خوص ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت بأحمر الشفاه.

وحرصت رانيا يوسف أن تغلق التعليقات عبر الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام، كى لا تتعرض لموجة انتقادات كالعادة.

رانيا يوسف

رانيا يوسف من مواليد 1 ديسمبر 1973، هي ممثلة مصرية، حاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة. بدأت بالظهور من خلال مجال الإعلانات، كان أول دور لها بمسلسل العقاب ثم دور أكبر بفيلم الناجون من النار عام 1994، ثم شاركت بمسابقة ملكة جمال مصر عام 1997 وحصلت على مركز الوصيفة الأولى.

كان دورها في مسلسل عائلة الحاج متولي هو دورها الأول البارز أمام الجمهور.

عن حياتها

والدها ضابط بينما والدتها تعمل مضيفة جوية، حصلت على شهادة الثانوية العامة من مدرسة سانت كلير وحصلت على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة.

ثم بدأت حياتها المهنية بالعمل كعارضة أزياء والظهور في بعض الإعلانات.

بدايتها في التمثيل 1993 - 2001

بدأت في أدوار صغيرة من خلال التلفزيون والسينما في عام 1993، كان أول دور لها بمسلسل «العقاب». قدمها المخرج علي عبد الخالق بدور أكبر من خلال فيلم «الناجون من النار» عام 1994، ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر عام 1997 وحصلت على مركز الوصيفة الأولى. وفي نفس العام شاركت في فيلم «دمي ودموعي وابتسامتي» مع الفنانة شريهان عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس وإخراج تيسير عبود، وبعدها منذ عام 1998 حتى عام 2001 شاركت بأدوار صغيرة في عدة أعمال فنية وهي «القلب يخطئ أحياناً» عام 1998، ومسلسل «خلف الأبواب المغلقة» وفيلم «النيل» عام 1999 وفيلم «الكاشي ماشي» عام 2000 ومسلسل «النساء قادمون» عام 2001.

مرحلة التألق والنجومية 2001 - 2012

ظهر نجاحها في مسلسل «عائلة الحاج متولي» مع الفنان نور الشريف ومن إخراج محمد النقلي والذي شاركت فيه بدور عميق، حيث تمكنت من خلال دورها بالمسلسل أن تضع قدمها على سلم النجومية؛ والذي قد ساهم الكثير في انتشار إسمها.

فأعادت التجربة مع طاقم العمل نفسه عام 2002 في مسلسل «العطار والسبع بنات». ثم بعد ذلك شاركت في الكثير من الأعمال الفنية من أفلام ومسلسلات وسيت كوم.

أزمة فيلم ركلام 2012

المقالة الرئيسة: ركلام (فيلم)

أصدرت رنيا يوسف الكثير من التصريحات حول نقدها لفيلم ركلام وللمخرج علي رجب؛ حيث بدأت الأزمة عندما شاهدت رانيا النسخة النهائية من الفيلم قبل عرضه بدور السينما ووجدت علي رجب حذف بعض من مشاهدها، واعتبرت نفسها ضيفة شرف على الفيلم لذلك رفضت تصوير أفيش الفيلم.

كما صرحت رانيا في بيان أنها لن تقاض رجب رغم تصرفاته المخالفة للتعاقد الذي كان بينها وبين الشركة المنتجة للفيلم. وقالت: «وضع اسم غادة عبد الرازق قبل اسمي على تتر الفيلم يخالف نص العقد الذي وقعته، وعلي مسؤول عن هذه المحاولة للإيقاع بيني وبين غادة".»

من 2012 حتى الآن

قدمت تلك الفترة العديد من الأعمال الفنية السينمائية والتلفزيونية، حيث قدمت من الأفلام مثل «هو في كده» و«ريجاتا»؛ ومن المسلسلات مثل و«موجة حارة» و«نيران صديقة» و«السبع وصايا» و«عيون القلب»

أزمة مهرجان القاهرة السينمائي 2018

تلقت رانيا يوسف هجمات إعلامية كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي 2018 بفستان وصف من البعض بأنه غير لائق. وقد حدّدت النيابة العامة المصرية جلسة 12 يناير 2019، لتبدأ محاكمتها أمام محكمة جنح الأزبكية بتهمة «الفعل العلني الفاضح والإساءة للمرأة المصرية» وهي تهمة فضفاضة، جرى التنازل عنها لاحقًا، وقد انتقدت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ما تعرّضت له الفنانة من تغطية إعلامية وُصِفت بأنها غير مهنية.

حياتها الأسرية

تزوجت مرات عدة، كان آخرها من رجل الأعمال «طارق عزب» الذي انفصلت عنه سنة 2018، لديها ابنتين هما ياسمين ونانسي من زوجها الأول محمد مختار.