حسين الشحات يعتذر عن واقعة صفع الشيبي

أصدر حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بيانًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للاعتذار عقب واقعة اعتدائه على محمد الشيبي، الظهير الأيمن لبيراميدز.

وكان بيراميدز قد حقق الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 28 من عمر الدوري المصري الممتاز.

بيان حسين الشحات

كتب حسين الشحات بيانًا للاعتذر عما بدر منه تجاه الشيبي، حيث جاء البيان كالتالي:"بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها، نتيجة استفزازات لم أتحملها. وانها لم تكن الا ردة فعل (خاطئة) لغضبي حين سبُ أهل بيتي في لحظة تمالك مني فيه الشيطان حينها ، وانني استغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير".

وتابع:"لن أبحث عن مبررات، ولكنى اجد نفسي مخطئا ، وكل من يعرف طبيعتي يعرف أنني لم أكن لاعبًا عنيفًا أبدًا، ولا امتلك اي ضغينة لأحد .بل نتنافس جميعآ بشرف".

وأضاف لاعب الأهلي:"ولأن الاعتذار من شيم الرجال، فانني اتقدم بالاعتذار للجميع لإدارة الاهلي والجهاز الفني وزملائي بالفريق وكل جماهير الاهلي والكرة المصرية والمغربية اشقائنا والعربية جميعا عن ردة فعلي السيئة".

وأكمل:"واعتذر على ما بدر مني فهي ليست من سلوكياتي.. واريد ان اعبر عن احترامي لكل اشقائنا من اللاعبين العرب والمحترفين كافة في الدوري المصري".

وأردف:"وانني اتقبل العقوبات التي صدرت ضدي وانني اعدكم بأن اقدم الافضل مع الفريق وألا يصدر أي شيء اخر يسؤكم مني مرة اخرى".

وأختتم:" اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فانه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنِّي سيِّئها، لا يصرف عنِّي سيِّئها إلا أنت " .