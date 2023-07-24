إزالة 11 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة واسترداد 3 قطع بالإسماعيلية

أكد شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، على انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لحملات إزالة التعديات، والتى يتم تنفيذها فى الفترة من 8 إلى 28 يوليو الجارى، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية واسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات عليها.

وأسفرت نتائج الحملات التى نفذت فى نطاق مركز ومدينة أبوصوير خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21، عن إزالة 11 حالة تعد على أملاك الدولة.

منها استرداد 3 قطع أرض أملاك الدولة بولاية المحافظة، على مساحة 1228م، عبارة عن أرض فضاء وأسوار ومنزل.

‏

كما تم إزالة 3 حالات تعد بولاية الزراعة، على مساحة 425 م، عبارة عن أسوار ومبانى بالبلوك.

وفى نفس السياق، تم إزالة 8 حالات تعد على ولاية الرى على مساحة 83 م، عبارة عن عشش وكشك وتاندة.

ووجه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدى مجددا على الأراضى المستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقا للبرنامج الزمنى الذى تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

على التعامل الفورى حيال أى حالات تعد جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضى المستردة ومنع التعدى عليها وعلى الأراضى الزراعية من جديد.