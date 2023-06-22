محافظ الإسماعيلية يتفقد حديقتيّ الخالدين والمعرفة

تفقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الخميس، اللمسات الأخيرة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تجري حاليًا بحديقة الخالدين بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، استعدادا لافتتاحها أمام المواطنين خلال أيام، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، علاوة على تفقد حديقة المعرفة لمتابعة آلية تشغيلها وإقبال المواطنين عليها.

وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، مدير عام مديرية الطرق والنقل، ورئيس حي ثالث الإسماعيلية، مسئولي الشركة المنفذة للمشروع.

واستهل محافظ الإسماعيلية جولته، بتفقد اللمسات الأخيرة لأعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الخالدين التي تجري حاليًا، عن طريق مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، لتكون متنفسًا لمواطني الإسماعيلية وتلبي كل احتياجاتهم.

وحرص بشارة، على تفقد كل أعمال التطوير، والاطلاع على الشكل النهائي للحديقة بعد التطوير، حيث صممت الحديقة لتشمل أماكن لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة (كرة قدم، صالة لياقة بدنية "gem"، وملاعب بادل)، وأيضًا أماكن ترفيهية، مسطحات خضراء، ومحال لتقديم كافة الخدمات داخل الحديقة، ومناطق الكافيهات وتقديم خدمات الأطعمة والمشروبات، وذلك على مساحة تقارب ١٧ ألف متر مربع.

وأكد ضرورة مراعاة كل التجهيزات التي يحتاجها ذوي القدرات الخاصة أثناء تواجدهم بالحديقة، خاصة البوابات ودورات المياه، وأن يتم توفير كل الخدمات التي يحتاجها مواطني الإسماعيلية وتليق به، وأن يكون مقدمي الخدمة داخل الحديقة "البرندات" يشهد لها بالجودة والخدمة المتميزة، موجهًا أن تُعَبِّر كل اللوحات، التصميمات، والألوان داخل حديقة الخالدين، عن تاريخ محافظة الإسماعيلية العريقة، وشعبها الذي يمتاز بذوقه الرفيع وانتماءه لوطنه وحبه للاحتفالات والمهرجانات.

وانتقل محافظ الإسماعيلية ومرافقوه لتفقد حديقة المعرفة بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، والتي تعد من الحدائق التي تم إنشائها طبقًا لأحدث المواصفات العالمية، وتعد من الحدائق الرائدة على مستوى الجمهورية، وذلك لمتابعة آلية تشغيل الحديقة والتأكد من توافر كل الخدمات والقيام بأعمال الصيانة الدورية.

وحرص على لقاء عدد من الأطفال؛ لمعرفة مدى رضاهم عن مستوى الحديقة، والخدمات المقدمة بها، وطلباتهم لتلبيتها داخل الحديقة بشكل فوري.