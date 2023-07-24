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الإثنين 24 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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داعية: موجة الحر من أنفاس جهنم (فيديو)

سيدة عراقية تلطف
سيدة عراقية تلطف جسدها بالمياه بسبب الحر

قال الشيخ أحمد تميم المراغي، من علماء الأزهر الشريف، إن ما نشهده من موجة حر شديدة، ما هو إلا نفس من أنفاس جهنم، مضيفا: "النار اشتكت إلى رب العزة، بأنها تأكل بعضها بعضها، فأذن لها بنفسين". 

وتابع العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج "مع التلاوة"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "النار تخرج نفسين الأول يكون فى فصل الصيف ويكون بشدة الحرارة التى نشهدها الآن،  والأخر يكون فى فصل الشتاء ويكون بموجة البرد الشديد، وهو الزمهريج الذى يعذب به كائنات أخرى غير البشر وهم الجن لأنه خلق من النار فيعذب بالبرد الشديد". 

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واستكمل: "من يعذبون بالزمهرير يتمنون ان يعذبوا بالنار، لأنها اخف ١٠٠ مرة من الزمهريج، وقانا الله ووقاكم شر النار ولهيبها".

الأرصاد تحذر من طقس نهاية الأسبوع

وفي سياق متصل،  كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد  الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم وأبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها.

 

 قالت "غانم"، خلال تصريحاتها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إن درجة الحرارة المحسوسة اليوم ستكون بين الـ 41 لـ 42 درجة، ولكن المعلن عنها على القاهرة الكبرى من المتوقع أن تكون اليوم 38 درجة مئوية.

وتابعت أن هذه الموجة مستمرة لنهاية الأسبوع، وأننا نتأثر بمنخفض الهند الموسمي ومعه الكتل الهوائية المقبلة من على البحر المتوسط وهذه الكتل تكون شديدة الحرارة محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

 

وحذرت غانم المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، من الساعة 12 ظهرًا حتى الـ4 عصرًا، وذلك بسبب الموجة الحارة المستمرة التي تضرب البلاد.

 

وواصلت أن هناك ارتفاعًا أيضًا في نسبة الرطوبة، وهو ما يجعل الجميع يشعر بأن درجات الحرارة أعلى من النسب المعلن عنها.

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