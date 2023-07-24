موجة غبار ضخمة تغطي سماء السعودية.. فيديو

اجتاحت موجة غبار، في المملكة العربية السعودية، بمحافظة ظهران الجنوب والمراكز التابعة لها، وغطت الجبال العالية والمنازل.

وتداولت وسائل إعلام محلية في السعودية اليوم، لقطات مصورة توثق لحظة هبوب رياح محملة بغبار، وأعلن المركز الوطني للأرصاد في السعودية، أن تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مستوى الرؤية الأفقية، سوف يستمر على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، وعسير وجازان.

ورغم الأجواء المغبرة، تستمر درجات الحرارة العظمى في الارتفاع مع نشاط في الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

وقد يتخلل السماء الغائمة، سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.