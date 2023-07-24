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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موجة غبار ضخمة تغطي سماء السعودية.. فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اجتاحت موجة غبار، في المملكة العربية السعودية، بمحافظة ظهران الجنوب والمراكز التابعة لها، وغطت الجبال العالية والمنازل.

 

 

وتداولت وسائل إعلام محلية في السعودية اليوم، لقطات مصورة توثق لحظة هبوب رياح محملة بغبار، وأعلن المركز الوطني للأرصاد في السعودية، أن تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مستوى الرؤية الأفقية، سوف يستمر على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، وعسير وجازان.

 

ورغم الأجواء المغبرة، تستمر درجات الحرارة العظمى في الارتفاع مع نشاط في الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

 

وقد يتخلل السماء الغائمة، سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

 

 

 

 

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