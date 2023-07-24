أسما شريف منير تخطف الأنظار بـ"هوت شورت"

اعتادت الإعلامية أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير على مشاركة متابعيه بأحدث إطلالاتها التي تعبر عن شخصيتها المتمردة وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.



وظهرت أسما شريف منير وهي تمارس رياضة اليوجا أثناء استجمامها في العطلة الصيفية في دهب، حيث ارتدت توب قصير مضلع باللون الأبيض كشف عن خصرها الممتلئ ونسقت عليه هوت شورت أسود، وتزينت بخلخال لافت مع بعض الاكسسوارات الشبابية المبهجة.



واختارت ترك خصلات شعرها المزين بالضفائر الصغيرة ووضعت مكياجًا ناعمًا متناغمًا مع لون بشرتها البيضاء واختارت الأحمر الصارخ في الشفاه.

وعلقت على الصور، قائلة: "لما المشاعر بتتغير جواك كل حاجة بتتغير حواليك، أوحش حاجة بتحصل للواحد بتكون أحسن حاجة بتحصله، الفكرة بس أنت شايفها إزاي، ابتلاء و خلاص ولا درس مهم لـ اللي جاي، اتحرك أنت مش شجرة في حاجات كتير أوي لسة محتاجة نكتشفها في نفسنا و في الكون اللي حوالينا، أنا كان زماني بلف في دايرة روتينية مريحة سخيفة وبايخة ملهاش آخر، طلع أني لازم اترمي من الشباك عشان أعيش واكتشف أنا مين وأقدر أعمل أية".