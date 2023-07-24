صاحبة السعادة تستضيف نجوم الأغنية الشعبية .. الليلة

تستضيف الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس، في سهرة خاصة، نجوم الأغنية الشعبية وهم :محمود الليثي وحمدي بتشان وعبد الباسط حمودة وحسن الخلعي، الليلة في برنامجها "صاحبة السعادة" في تمام الساعة 11 مساءً على شاشة Dmc .

ويتحدث نجوم أغنية "سطلانة" التي حققت إنتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي، عن كواليس الأغنية وشعورهم بعد انتشارها ونجاحها بعد أن احتفل بها لاعبو النادى الأهلى عقب فوزهم ببطولة دورى أبطال إفريقيا على الوداد المغربى .

نجحت أغنية “سطلانة”، التي طرحت ضمن أحداث فيلم “بعد الشر”، أن تحقق نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ملايين المشاهدات عبر موقع يوتيوب، والمنصات السمعية والإلكترونية.

وجاء ذلك بعد قيام لاعبو النادي الأهلي بترديد كلمات الأغنية خلال احتفالاتهم عقب فوزهم ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب نادي الوداد البيضاوي المغربي.

صناع أغنية سطلانة

أغنية سطلانة من كلمات طارق حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو، وشارك في غناءها عبدالباسط حمودة، حمدي بتشان، محمود الليثي، حسن الخلعي، وجاءت ضمن مشهد تم تصويره داخل عنبر مستشفى للأمراض العقلية.

وتقول كلماتها “ادكتور شوفلي تصريفة ابوس ايديك اكتبلي روشته ده انا جوايا حتة نضيفة خدها ارميها ف اي حتة نفسي اقطعها نفسي اقلعها زي ما بقلع الجاكتة ده الناس وحشة وحشة وجيت ابيع حب ماحدش نفعني قفلت الدكانة هوووووه سطلانه كنكة بن تفوقفني مافوقتش رشة ماية تفتحني مافتحتش راكب دماغي ودايس ومزاجي ف الطالع خالص اسرع من صواريخ وكالة ناسا ده الواحد ياما آسي هابعد بعيد لاتعدي م الناس العيانة ااااووووووه سطلانة والنبي تديني ياشيف حبة دلع ف رغيف علشان اشبع م الفرحة واوفر المصاريف عمالة الدنيا تلف تلف ومرقصانا".