لجنة من المجلس الأعلى للجامعات تتابع سير اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة الأقصر



استقبلت جامعة الأقصر، برئاسة الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، لجنة من المجلس الأعلى للجامعات، لمتابعة سير اختبارات القدرات والتي بدأت في ١٥ يوليو وتستمر حتى ٣ اغسطس، داخل كلية الفنون الجميلة.

وتفقدت اللجنة الأماكن المخصصة لإجراء اختبارات القدرات، برفقة الأستاذ الدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والأستاذ والدكتور أحمد حمدي عبد الحارس، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وقامت بزيارة ميدانية لوحدة القياس والتقويم، وأعمال الكنترول الخاصة بظهور النتائج اليومية للطلاب.

وبعد انتهاء الجولة داخل كلية الفنون الجميلة زار أعضاء اللجنة، الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، فى مكتبه بمقر الإدارة المركزية للجامعة.

وأشاد أعضاء اللجنة بالنظام المتبع في اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة، والإجراءات المتخذة للتسهيل على الطلاب، وتوفير كل سبل الراحة لهم.

ومن جانبه قال الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين: إن الجامعة عملت على توفير وتجهيز قاعات مخصصة لأداء الاختبارات، وتخصيص فريق لمساعدة الطلاب والرد على استفساراتهم وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية للتأكد من سلامة الطلاب المتقدمين للاختبارات.