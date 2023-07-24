نسرين طافش تستعرض أنوثتها بالكاجوال وطليقها يمر بقصة حب جديدة

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها ببعض الصور من أحدث إطلالتها أثناء تناولها الطعام مع شقيقتها رانيا في سوريا، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

نسرين طافش وشقيقتها

وبدت نسرين طافش بإطلالة كاجوال عصرية، فارتدت بنطلون جينز مُجسم باللون الأزرق، ونسقت عليه توب فوشيا مُجسم وتميز بالرسومات والتي كانت عبارة عن الإيموجي بأشكالة المتعددة والمبهجه، وانتعلت صندل ذا كعب عالٍ باللون البيج؛ ليعطي لمسة أنثوية جذابة.

وتزينت نسرين بمجموعة من المجوهرات الذهبية، فضمت أقراط رقيقة تتدلى من أذنيها وعقد ملتف حول العنق، بالإضافة لإسورة ذهبية في إحدى اليدين.

نسرين طافش

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة نسرين طافش تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى على كتفيها بشكل مرتب وناعم كالحرير.

ووضعت نسرين مكياجًا ساحرًا يبرز جمال عينيها، فاعتمدت الكحل والآيلاينر الأسود، بالإضافة إلى الرموش الصناعية؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، بالإضافة لظلال العين بدرجات النود، كما اختارت أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها.

نسرين طافش

وعلقت نسرين طافش على منشورها قائلة: "أنت الروح لروح الكون واسمك المحبة.. جلال الدين الرومي".

نسرين طافش

وبعد أن عادت الفنانة نسرين طافش لزوجها الدكتور شريف شرقاوي، أكدت أنها انفصلت عنه للمرة الثانية، وأكدت أن الانفصال تم بشكل رسمي، وطالبت من الجميع احترام خصوصياتها.

نسرين طافش وطليقها

وكتبت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء و سلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية.. نسرين طافش".

وسرعان ما أعلن طليق نسرين طافش شريف شرقاوي بوقوعه في علاقة حب جديدة، حيث كتب عبر إحدى حساباته على السوشيال ميديا: "عندما نترك الماضى لأنه قديم، كاذب، ومزيف (FAKE PLASTIC).. للوصول لما هو صادق وحقيقي كالألماس.. قريباً هتعرفوا مين".