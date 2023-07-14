نسرين طافش بعد الطلاق: سأكون لنفسي دائما

وجهت الفنانة نسرين طافش رسالة لجمهورها بعد اعلانها طلاقها رسميًا منذ أيام، حيث كتبت عبر حسابها على فيس بوك قائلة: “لقد أحببت ما كنت عليه، أحب من أنا وسأكون لنفسي دائما”.

حرصت النجمة نسرين طافش على مشاركة جمهورها صور جديدة فى أحدث ظهور لها بعد الطلاق رسميًا منذ أيام.

نسرين طافش

وكانت تصدرت الفنانة نسرين طافش الجمهور التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلانها خبر طلاقها رسميًا للمرة الثانية، من زوجها الدكتور شريف شرقاوي، دون الكشف عن الأسباب التي دفعتهما لإتخاذ هذا القرار، وذلك خلال منشور شاركته عبر خاصية القصص المصور "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نسرين طافش

نسرين طافش تعلن طلاقها رسميًا للمرة الثانية

أكدت نسرين طافش أن الإنفصال تم بشكل رسمي، مطالبة الجميع باحترام خصوصيتها، حيث قالت: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء و سلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية.. نسرين طافش".

نسرين طافش وشريف شرقاوي

نسرين طافش عبر انستجرام

لم تكن هذه المرة الأولى التي تعلن من خلالها نسرين طافش طلاقها رسميًا من زوجها، فسبق وأعلنت انفصالها عنه في سبتمبر الماضي، أي بعد مرور 5 أشهر فقط على الزواج، دون الكشف عن الأسباب أيضًا، ولكنها أعلنت عودتهما مجددًا بعد انفصال دام 6 أشهر، وشاركت الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "مساء السعادة"، ليرد عليها زوجها: "سعيد أنكِ ملكي".

وكان شريف الشرقاوي طليق نسرين طافش قد خرج عن صمته ليحسم الجدل المثار حول حقيقة طلاقهما، مُعلنا أنهما بالفعل انفصلا رسميا منذ فترة وجيزة بعد مرور 5 أشهر فقط على الزواج، وذلك من خلال تعليق على أحد متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نسرين طافش وشريف شرقاوي

وعلق الشرقاوي ردا على سؤال أحد المتابعين "فين نسرين طافش؟ اطلقتوا؟"، قائلا: "تم الطلاق بسلام وأنا أحترمها كإنسانة وعدم الإتفاق شيء طبيعي جدا يحدث بين البشر، المهم هو السلام والإحترام"، مؤكدا أنه لازال يحترمها ويُكن لها كل التقدير والمودة.

وفي السياق ذاته حرص الشرقاوي على تحديد خاصية (pin) على السؤال، رغبةً منه في نشر خبر الطلاق بشكل رسمي عبر صفحته الرسمية على موقع إنستجرام.

نسرين طافش وشريف شرقاوي

يُذكر أن الفنانة نسرين طافش أعلنت زواجها من خلال نشر صورتها وهي مُمسكة بيده وترتدي خاتم الزواج، وأرفقتها بتعليق: "ما جمعه الله، بارك الله في هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلى أبد الآبدين"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفي سياق متصل، شاركت نسرين طافش جمهورها بصورة مع زوجها من أحدث ظهور لهما وأرفتها بتعليق: "شكرًا لكل أمنياتكم الطيبة ومباركاتكم الغالية على قلوبنا محبتكم وصلتنا وأسعدتنا"، وذذل عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

نسرين طافش وشريف شرقاوي

وبدورها، كشفت نسرين طافش عن هوية زوجها، لتكشف عن اسمه وصورته، وذلك من خلال تصريحاتها لموقع ET بالعربي، وقالت إنها تزوجت من الدكتور شريف شرقاوي وهو طبيب أسنان ومعالج بالطاقة متخصص بالريكي "علم من علوم الطاقة"، نافية الأنباء المتداولة كافة بشأن أن زوجها مدرب يوجا، كما صرحت أنها وزوجها متوجهان لتمضية شهر العسل.

آخر أعمال نسرين طافش

وكانت آخر أعمال الفنانة نسرين طافش السينمائية، دورها في فيلم "أخي فوق الشجرة"، وشاركها البطولة النجوم رامز جلال، وتارا عماد، وحمدي الميرغني، ودينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، ومحمد ثروت، وإسلام إبراهيم، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.