حمزة نمرة يطلق أولى أغنيات ألبومه الجديد

طرح الفنان حمزة نمرة أغنيته الأولى من ألبوم “رايق”، والتي تحمل نفس الاسم وذلك عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية حمزة نمرة الجديدة رايق

الأغنية من كلمات محمود فاروق ألحان أندريه مينا وحمزة نمرة

أعلن حمزة نمرة في وقتٍ سابق عن تفاصيل ألبومه الجديد “يارايق” ليكون عنوانًا للمضامين الاجتماعية المختلفة التي يحملها الألبوم لمستمعيه، كما كتب حمزة على حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويرت”، قائلًا:"رايق قليل اوي اللي عرف يوصل للحالة دي.

وتابع" كل حاجة حوالينا بقت بتزود القلق.. تفتح موبايلك وتقلب في صور الناس وأخبارهم تحس إنك في سباق وكله سابقك و متأخر وفايتك كتير أوي.. لازم تجري عشان يادوب تحصلهم..لكن مهما جريت أو أنجزت برضه حاسس إنه مش كفاية، يمكن قدراتك وظروفك مش دايماً مساعداك. او يمكن مكتوبلك حاجة احسن"

واختتم حديثه “ أنا سميت الألبوم ده رايق عشان أنا فعلاً عايز أكون رايق، و عايز أبطل قلق.. ف لحظة كده وقفت وقلت لنفسي: ليه لازم أجري أصلاً! ومين قال إني في سباق.. مش فايتني كتير ولا حاجة.. خليني رايق.. رايق وتقيل وراسي.. أغنية رايق لكل واحد قرر يبطل جري و يمشي على مهله.. ويستمتع بالطريق معايا”.