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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

موعد ومكان حفل فرقة وسط البلد المقبل

فرقة وسط البلد
فرقة وسط البلد

تستعد فرقة وسط البلد، لإحياء حفل غنائي في الأردن، وذلك يوم الأحد المقبل 30 يوليو، ضمن فعاليات مهرجان جرش على المسرح الشمالي.

 

 ومن المقرر أن تقدم فرقة وسط البلد، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

 

معلومات عن فرقة وسط البلد

 

"وسط البلد" من أشهر الفرق الموسيقية المصرية، بدأ في عام 1999 ونجح في تقديم نوع جديد من الموسيقى المعاصرة، كما ظهر في فيلمي ملاكي إسكندرية، وعودة الندلة. 

يتكون الفريق من سبع أعضاء هم: أدهم السعيد، وهاني عادل، وأحمد عمر، وأحمد عمران، وإسماعيل فوزي، وبوب، وميزو.

كما قدم الفريق عددًا من الأغنيات الشهيرة على رأسها: آه يالالي، أنتيكا، اتكلمي، عم مينا، وغيرها.

 

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