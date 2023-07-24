أعراض أساسية لدوالي القدم.. تغيرات لون الجلد أبرزها

دوالي الأوردة هي أوردة ملتوية ومتضخمة، ويمكن أن يصاب أي وريد قريب من سطح الجلد (سطحي) بالدوالي، وتؤثر الدوالي الوريدية بشكل شائع على أوردة الساقين. ذلك لأن الوقوف والمشي يزيدان الضغط في أوردة الجزء السفلي من الجسم.

بالنسبة للعديد من الأشخاص، فإن دوالي الأوردة والأوردة العنكبوتية وهي تنوع معتدل شائع من دوالي الأوردة هي ببساطة مصدر قلق تجميلي، وبالنسبة لأشخاص آخرين، يمكن أن تسبب دوالي الأوردة ألمًا وانزعاجًا، وتؤدي الدوالي في بعض الأحيان إلى مشاكل أكثر خطورة.

أعراض دوالي القدم

قد لا تسبب الدوالي الوريدية أي ألم، تشمل علامات الدوالي ما يلي:

الأوردة ذات اللون الأرجواني الداكن أو الأزرق

الأوردة التي تبدو ملتوية ومنتفخة ، وغالبًا ما تظهر مثل الحبال على الساقين

عند ظهور علامات وأعراض دوالي الأوردة المؤلمة ، فقد تشمل:

شعور مؤلم أو ثقيل في الساقين

حرقة وخفقان وتشنج عضلي وتورم في أسفل الساقين

تفاقم الألم بعد الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة

حكة حول واحد أو أكثر من الأوردة

تغيرات في لون الجلد حول الدوالي

والأوردة العنكبوتية تشبه الدوالي ، لكنها أصغر حجمًا وتم العثور على الأوردة العنكبوتية بالقرب من سطح الجلد وغالبًا ما تكون حمراء أو زرقاء.

تظهر الأوردة العنكبوتية على الساقين ولكن يمكن أن توجد أيضًا على الوجه، وتختلف في الحجم وغالبًا ما تبدو مثل شبكة العنكبوت.