الزمالك يلاقي الاتحاد المنستيري بالبطولة العربية الجمعة المقبل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره الاتحاد المنستيري في مرحلة دور المجموعات من البطولة العربية في نسختها الحالية المسماة باسم “كأس الملك سلمان للأندية الأبطال” مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.

مجموعات البطولة ..

ويشارك في المجموعة الأولى كلاً من الترجي التونسي والصفاقسي التونسي والشرطة العراقي والاتحاد السعودي. أما المجموعة الثانية تضم فرق الوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي والهلال السعودي والسد القطري



المجموعة الثالثة الاتحاد المنستيري التونسي والشباب السعودي والزمالك المصري والنصر السعودي.

وفي المجموعة الرابعة أندية شباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي والوحدة الإماراتي والرجاء المغربي.



كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال 2023… وتستعد مدن الطائف وأبها والباحة في السعودية، لاستضافة منافسات البطولة التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم وتستضيفها دولة السعودية خلال الفترة من 27 يوليو الحالي وحتى 12 أغسطس المقبل، بمشاركة 16 ناديًا.

ويلاقي الزمالك نظيره الشباب السعودي، يوم 31 من شهر يوليو الجاري، الموافق الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويختتم الفريق الأبيض مواجهاته بالبطولة ضد النصر السعودي، يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



وتضم قائمة الزمالك المشاركة في فعاليات البطولة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.