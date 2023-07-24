مران الزمالك.. تقسيمة قوية بين اللاعبين بمشاركة "صبحي وعواد"

قاد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفرق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفقرة الفنية خلال مران اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب عكاظ استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري المقبلة في البطولة العربية.

وتضمنت هذه الفقرة تقسيمة فنية بمشاركة محمد عواد ومحمد صبحي حارسي المرمى، وحرص المدير الفني على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء.

تضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبدالله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – إبراهيما نداى – محمود عبدالرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.

يبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو، ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته، ثم النصرالسعودي يوم 3 أغسطس.

أكد جمال عبدالحميد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم التي اتجهت إلى السعودية مساء أمس للمشاركة في البطولة العربية، وجود حالة تركيز لدى اللاعبين، مشددًا على أن الفريق يسعى لإسعاد الجماهير.

وأضاف عبدالحميد: "الزمالك سينافس لآخر مباراة في البطولة، ونسعى للفوز باللقب في ظل الروح العالية لدى اللاعبين، كما أن الجماهير تحتاج منهم لبذل أقصى جهد".

وشدد جمال عبدالحميد على وجود حالة تركيز شديدة لدى اللاعبين للمنافسة على اللقب، وتعهد ببذل أقصى جهد للمنافسة وتقديم مباريات قوية تليق باسم مصر ونادي الزمالك.

وأضاف رئيس البعثة، أن اللاعبين استوعبوا فكر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق في الفترة الماضية.