تجديد تكليف 3 وكلاء بكلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل بالزقازيق

أصدر الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الاثنين، عدداً من القرارات بتجديد تكليف وكلاء كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل.

وشملت التكليفات، القرار رقم ١١٥٩ بتجديد تكليف الدكتورة دعاء محمد حسن خطاب الأستاذ المساعد بقسم صعوبات التعليم بكلية علوم ذوي الاعاقة والتأهيل للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة عام أكاديمي ينتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١م، أو لحين تغيير الوضع القانوني للأساتذة أيهما أقرب .

كما شمل القرار رقم ١١٦٢ بتجديد تكليف الدكتور سعيد عبد الرحمن محمد الأستاذ المساعد بقسم الإعاقة السمعية بكلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل، للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة عام أكاديمى ينتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١م، أو لحين تغيير الوضع القانوني للأساتذة أيهما أقرب .

والقرار رقم ١١٦٣ بتجديد تكليف الدكتور حسام السيد محمد محمد الأستاذ المساعد بقسم الإعاقة العقلية بكلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمدة عام أكاديمي ينتهى فى ٢٠٢٤/٧/٣١م، أو لحين تغيير الوضع القانوني للأساتذة أيهما أقرب .

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذه القرارات يُعمل بها من ٢٠٢٣/٨/١م، داعيا بأطيب التمنيات والدعوات الصادقة للوكلاء بدوام التوفيق والنجاح، وبذل المزيد من الجهد والعمل المتميز لخدمة العملية التعليمية والبحثية والطلاب بالجامعة.