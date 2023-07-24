ضبط 4 طن دقيق بلدي مدعم بالإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‏‎حيث أسفرت الحملات عن ضبط كمية تقدر ب ١٠٠٠ علبة سجائر مهربة بدون فواتير، كما تم ضبط أحد المخابز السياحية وبه كمية تقدر ب ١٠٠ كيلو دقيق بلدي مدعم، بجانب ضبط ثلاثة مخابز لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر ب ٤ طن دقيق بلدي.

بالإضافة لتحرير ٨٢ محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية.

فيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن ٢٤ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد ٤ محاضر للبيع بأزيد من السعر، وعدد ٢٠ محضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر سلع مجهولة المصدر، ومحضر حيازة سلع تموينية بدون وجه حق، ومحضر إدارة بدون ترخيص.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ٢ محضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد ٧ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٩ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ٨ محاضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر توقف عن الإنتاج ، وعدد ٣ محاضر تصرف في الدقيق، ومحضر تجمع الدقيق.

وأشار عبدالحميد حسين مدير الرقابة والمتابعة الميدانية بمديرية تموين الإسماعيلية انة تم تكليف جميع مفتشى التموين بكافة أنحاء المراكز والمدن والأحياء بعمل تقرير يومى لعرضة على الوزير المحافظ فهمى بشارة ورصد التجاوزات والتصدى له من أجل خدمة المواطنين وتوزيع أرقام تليفونات الخاصة بغرفة العمليات والشكاوى على المواطنين



وللشكاوى التموينية الاتصال على الأرقام التالية

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.