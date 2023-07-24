كاسبرسكي تطلق دورة تدريبية افتراضية جديدة للأمن السيبراني

يوفر البرنامج التدريبي الجديد كلياً، والذي طوره خبراء كاسبرسكي، المعرفة اللازمة حول طرق كتابة قواعد برنامج سوريكاتا Suricata، والعمل على تنفيذها، بهدف اكتشاف وحظر أخطر التهديدات تقدماً.

وفي ظل سرعة تطور مشهد التهديدات، يجب على الشركات إدراك أهمية امتلاكها استراتيجية أمنية شاملة في الوقت الراهن. وللحصول على نظرة عميقة حول ما يحدث على شبكة الشركة من نظرة أمنية، يجب أن يكون اختصاصيو أمن تكنولوجيا المعلومات قادرين على العمل مع موجزات البيانات المختلفة مثل "سوريكاتا"، وهو برنامج مفتوح المصدر، يمكن أن يعمل كنظام للكشف عن التسلل، أو نظام لمنع التسلل، كما أنه يمتلك القدرة اللازمة لمراقبة أمن الشبكة، ومعالجة التقاط الحزم عندما تكون في وضع عدم الاتصال.

وتغطي الدورة التدريبية الجديدة "سوريكاتا للاستجابة للحوادث والتصدي للتهديدات" ضمن محفظة تدريب خبراء كاسبرسكي، جميع المهارات اللازمة لإتقان هذا البرنامج، بدءاً من المعلومات الأساسية حول بروتوكولات الشبكة، وهيكل قواعد "سوريكاتا"، فضلاً عن المزيد من الميزات المتقدمة حول أساليب كتابتها.

يكتسب المنتسبون لهذا البرنامج، فهماً عميقاً حول طرق استخدام أطر العمل للرد على الهجمات بصورة في أي وقت، إضافة إلى تعلم آساليب تحليل حركة المرور المشبوهة، وتحديد الإيجابيات الخاطئة. وإضافة إلى الأسس النظرية، وتقدم الدورة لمنتسبيها حالات عملية تستند إلى تهديدات حقيقية.

تعد هذه الدورة مفيدة للشركات التي تهدف إلى تعزيز سياستها الأمنية، والمتعلمين الأفراد خاصة أولئك الذين يتطلعون إلى تطوير حياتهم المهنية في التصدي للتهديدات.

توفر مقاطع الفيديو المنظمة جيدًا والمختبرات الافتراضية العملية التعلم الفعال، وهناك أيضاً خيار التنسيق عند الطلب الذي يعتبر طريقة مهمة للدراسة بما يتناسب مع سرعة المنتسب للدورة. ومن خلال التدرب الفوري على المعرفة المكتسبة تحت إشراف تاتيانا شيشكوفا، باحثة الأمن الرئيسية في فريق البحث والتحليل العالمي لدى كاسبرسكي، سيحصل المنتسبون على المهارات عالية الجودة لإتقان عملية البحث عن التهديدات.

قالت تاتيانا شيشكوفا: "لقد ركزنا على جمع كل خبراتنا لتوفير النصائح والتوصيات المفيدة جداً حول كيفية استخدام برنامج سوريكاتا بشكل فعال للراغبين في تعزيز مهاراتهم في البحث عن التهديدات.

سنقوم بدراسة كيفية كتابة القواعد وتحليل حركة المرور عبر الشبكة خطوة بخطوة مع كل منتسب يلتحق بالدورة. ونأمل أن يساعدهم ذلك في البقاء في طليعة مشهد التهديدات الذي لا يتوقف عن التطور بتاتاً.