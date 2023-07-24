العناية الإلهية ويقظة رجال الإسعاف تنقذ شابًّا ظل 3 ساعات محاصرًا داخل حطام ميكروباص

شهد الطريق الإقليمى بناحية مركز بلبيس محافظة الشرقية، مشهدًا بطوليًّا من رجال هيئة الإسعاف والحماية المدنية، بعدما شارك نحو 20 فردًا في إنقاذ مُصاب ظل محاصرًا داخل حطام ميكروباص لأكثر من ٣ ساعات.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل "تريلا" بسيارة ميكروباص، وإعلاء التريلا الميكروباص، بالطريق الإقليمى أمام كارتة بلبيس، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين بإصابات متفرقة بالجسم.

على الفور انتقل رجال الشرطة بمركز بلبيس، ورجال الحماية المدنية والإسعاف لموقع الحادث، وتم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف ونحو 20 من المسعفين والسائقين، والذين تمكنوا من نقل الجثث الثلاثة والمصابين إلى مستشفي بلبيس المركزي والزقازيق الجامعي بمدينة العاشر من رمضان.

يقول وحيد عبدالمنعم، أحد المسعفين في تصريحات للوفد، والذين شاركوا في إنقاذ المصاب من السيارة المحطمة، تلقينا في الخامسة ونصف مساءً يوم الخميس الماضي، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمي، وعندما وصلنا لمكان الحادث شاهدنا اعتلاء سيارة نقل ثقيل "ترلا" محملة بعشرات الأطنان من الأسمنت؛ أعلى سيارة ميكروباص في مشهد لا يصدق خصوصًا وأن الميكروباص تحول في ثوانٍ معدودة إلى كتلة من الحديد مشوه المعالم، ليستقر المشهد على سيارة النقل الثقيل وهي جاثمة على حطام الميكروباص الضعيف.

أفاد بأنه بفحص السيارة الميكروباص، بحثا عن ناجين، عثروا على 3 جثث ومصابين اثنين، أحدهم متاح استخراجه والآخر لا يظهر منه سوى ذراعه ووجهه وباقي جسده محاصر بين الحطام، وفي مكان يصعب الوصول إليه.

لفت إلى أنه تم التعامل مع المصاب الآخر- مصاب بجروح بالرأس واليد- والجثث الثلاثة إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتم استدعاء رجال الحماية المدنية للمشاركة في استخراج المصاب الآخر، وفي الوقت ذاته تم وضع خطة إنقاذ للمصاب الآخر، من قياس درجة وعي المصاب الذي كان يشتكي من عدم شعوره بقدميه والنصف السفلي من جسمه، وهو الأمر الذي ينذر بوجود إصابة أو نزيف بذلك الجزء، وتمكنوا من تركيب كانيولا بذراع المصاب وبشكل تدريجي، تم تزويده بزجاجتي محلول، وتجهيز إسطوانات أكسجين محمولة تحسبًا لتفاقم الحالة الصحية للمصاب، كما تم متابعة علاماته الحيوية بشكل لحظي، والعمل على طمأنته وتهدئته بالرغم من ضجيج المعدات والأوناش خارج السيارة.

أوضح بأن هذا التغذية الوريدية بالمحاول، أبقت المصاب في حالة صحية جيدة لمدة 3 ساعات، حتى تمكن رجال الحماية المدنية من شطر سقف وجوانب الميكروباص، واستخراج المصاب وذلك في التاسعة مساءً، وتم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي بمدينة العاشر من رمضان، لافتًا إلى أنه تم متابعة حالة المصاب حتى سمح له بالخروج في ثاني يوم بعدما تحسن حالته، مؤكدًا أن هذا العمل يعتبر صفحة جديدة من الصفحات المنيرة لرجال الإسعاف وبمثابة ملحمة وطنية يسطرها كل يوم رجال الإسعاف في المسافرين على الطرق.