قطار روسي ينهي حياة عامل حال عبوره شريط السكة الحديد في سوهاج

توفي عامل في الـ18 من العمر يقيم بناحية خارفة المنشاه دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، صدمه قطار روسي حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغًا باصطدام قطار روسي نجع حمادي – القاهرة بالمدعو "مؤمن . ا . خ . ا" 18 سنة عامل ويقيم بناحية خارفة / دائرة المركز حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بذات الناحية مما نتج عنه وفاته.



انتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي المنشاة المركزي وبسؤال والده "إبراهيم . خ . ا . م" 50 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.