جيسي عبدو تشعل إنستجرام بلوك صيفي جذاب

خضعت الفنانة جيسي عبدو لجلسة تصوير جديدة، لتشارك متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية وتألقها بلوك جذاب يبرز أنوثتها.

جيسي عبدو

بدت جيسي بكروب توب مشجر باللون الأزرق والأخضر المستوحى من ألوان الطبيعة، ذا أكمام منفوخة، ومكشوف الصدر والخصر، بالإضافة إلى تنورة ذات الخصر المرتفع وبشق من أحد الساقين، مما عكس أنوثتها وقوامها الممشوق.

جيسي عبدو

جيسي عبدو تتزين بإكسسوارات ذهبية مرصعة بحجر الفيروز:

تزينت جيسي عبدو بمجموعة من الإكسسوارات الذهبية المرصعة بحجر الفيروز، إذْ ضمت أقراطًا رقيقة مُثبتة على الأذن وخاتمًا نفس الشكل، بالإضافة إلى إسورة ذهبية في إحدى اليدين.

جيسي عبدو

انتعلت حذاء ذا كعب عالِ باللون الأبيض، وحملت حقيبة كروس اللون نفسه؛ ليعطي لمسة أنيقة ومرتبة للوك.

من الناحية الجمالية، اعتمدت جيسي عبدو تصفيفة شعر بسيطة، إذْ تركت خصلاتها تتدلى على ظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير، وزينته بقبعة من الخوص مُزينة بشريطة باللون الأخضر الداكن الأنيق.

وضعت جيسي مكياجًا ناعمًا يتماشى مع لون بشرتها وإطلالتها الصيفية، فحددت ملامحها وجهها بالبلاشر الناعم، وأبرزت جمال عينيها برسم الآيلاينر وظلال العين باللون النود المدمج مع البني، بالإضافة إلى الماسكرا؛ لتحصل على عينين ساحرتين، واختارت أحمر شفاه باللون النود الناعم؛ ليتماشى مع لون بشرتها واستايلها الصيفي الجذاب.

الفنانة جيسي عبدو

ولدت الفنانة الجيسي عبدو في بيروت عام 1988، وكانت تبيع الحلوى في صغرها، وكان انطلاقها في التلفزيون خلال اسكتشات البرنامج الكوميدي الساخر "بسمات وطن" عام 2006، بدأت مشوارها الدرامي مع المنتج إيلي معلوف، وأطلّت في أعمال مثل: "إلى يارا" و"سكوت امرأة" و"جود"، وشاركت في أعمال من إنتاج شركة "مروى غروب"، من بينها:"باب إدريس" و"أوبيرج" و"ديو الغرام" عام 2013، إذْ شاركت ببرنامج ديو المشاهير الموسم الثالث على شاشة إل بي سي لدعم إحدى الجمعيات الخيرية، أما الجائزة التي حصلت عليها وهي مبلغ 12500 دولار، فقدمتها لجمعية "كن هادي"، التي تهدف إلى الوقاية والتوعية من مخاطر حوادث السير.

تزوجت جيسي عبدو في سن السابعة عشرة رغم معارضة أهلها لكنها انفصلت بعد عامين، ارتبطت بشاب مسلم وهي مسيحية، لكنه توفي بحادث سير بعد دخوله بغيبوبة دامت 8 أيام.