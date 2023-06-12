جيسي عبدو .. طلة جديدة بالهوت شورت وملامح ناعمة (صور)

روجت الفنانة جيسي عبدو لإحدى الشركات المصنعة للشوكولاتة، بنشر بعض الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهي تحمل الشوكولاتة في يديها، وتظهر بلوك صيفي جذاب.

جيسي عبد

وبدت جيسي ببدلة مشجرة ضمت هوت شورت قصير وقميص فصفاص وطويل باللون الأبيض ومشجر بألوان الصيف، فضم الوردي والأخضر الفاتح، ونسقت معهما كروب توب أبيض، مما عكست أنوثتها وقوامها الممشوق.

جيسي عبدو

وانتعلت جيسي حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأبيض الشفاف، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية، حيث ضمت أقراط صغيرة ورقيقة، بالإضافة لعقد طويل ومجموعة من الأساور، حيث ضمت أساور ذهبية وآخرى مرصعة بالألماس، بالإضافة لخاتم مطرز بالحجر الأخضر الطبيعي وساعة في اليد اليسري.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت جيسي عبدو تصفيفة شعر بسيطة، فتركت خصلاتها تتدلى على كتفيها بشكل ويفي مرتب وناعم كالحرير.

ووضعت جيسي عبدو مكياجًا ناعمًا، يتماشى مع اللوك الصيفي، فإعتمدت ظلال العين بدرجات النود، ولم يظهر مكياج العين بوضوح؛ لإرتدائها نظارة شمسية باللون الأسود، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني الناعم، واختارت أحمر شفاه باللون الوردي المائل للكشمير.

محطات في حياة جيسي عبدو

الفنانة جيسي عبدو مقدمة برامج و مغنية و ممثلة لبنانية ولدت في بيروت سنة 1988م، أحبت التمثيل و الغناء منذ طفولتها فقد كانت تغني بالمدرسة و بين عائلتها و أصدقائها حتى دخلت عالم الفن من خلال مسلسل إلى يارا سنة 2010م و أيضا عملت مذيعة في برنامج ( بسمات وطن ) .

شاركت نجمتنا في تقديم المسلسل الشهير "صانع الأحلام" الذي تم عرضه في السادس من شهر مايو لعام 2019 م وذلك في الإمارات العربية المتحدة وتم تصنيف العمل من النوع الخيالي لتدور أحداثه حول دكتور فزيائي يعمل بإجتهاد في الإختبارات الفزيائية بالإضافة إلي خبرته الواسعة في مجال الأعصاب ويقوم بإختراع طريقة تتحكم في أحلام الأشخاص، العمل من تأليف هاني نقشبندي و بشار عباس ومن إخراج محمد عبد العزيز وحسام سلامة وبطولة مكسيم خليل و أروى جودة وطوني عيسى.

جيسي عبدو تتحدى الأهل وتتزوج في سن المراهقة

وكانت أول قصة في حياة جيسي عبدو عندما كانت في السابعة عشر من عمرها، حيث وقعت في حب شاب في سن المراهقة مثلها وتقدم هذا الشاب لخطبتها ولكن رفض أهلها هذه الزيجة لأنهم مازالوا صغار بالسن ولكن جيسي تحدت أهلها ووقفت ضدهم من أجله فقد وجدت فيه الصديق والحبيب وعائلته كانت تعاملها بالحسنى وبالفعل تم الزواج وأصبح هناك قطيعة بين جيسي وأهلها وعاشت مع زوجها حياة سعيدة ولكن لم يمر عامان على تلك الزيجة وتمت إجراءات الطلاق وإنفصلت نجمتنا عن أول حب في حياتها وصرحت في إحدى اللقاءات أن سبب الإنفصال هو عدم الإتفاق بينهم في الفترة الأخيرة من زواجهم ولكنهم إتفقوا على أن بعد نهاية زواجهم يكونوا أصدقاء.