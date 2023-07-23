الإسعافات الأولية لمصابي الإجهاد الحراري.. الصيف ينتقم

تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، الأمر الذي حذرت منه الأرصاد الجوية بشأن استمرار موجه الحر خلال الفترة القادمة، ويعتبر الإجهاد الحراري من أشهر المشكلات الصحية التي يتعرض لها الإنسان خلال فصل الصيف.

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وأغلب حالات الإغماء في فصل الصف يكون سببها درجات الحرارة المرتفعة، لذا ينصح الأطباء بعمل الإسعافات الأولية عند الإصابة بالإجهاد الحراري.

الإجهاد الحراري هو استجابة الجسم لفقدان الماء والملح بشكل مفرط ، عادة من خلال التعرق المفرط.

من المرجح أن يؤثر الإجهاد الحراري على:

كبار السن

الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم

أولئك الذين يعملون في بيئة حارة

أعراض

الإسعافات الأولية لمصابي الإجهاد الحراري

صداع

غثيان

دوخة

ضعف

التهيج

العطش

التعرق الشديد

ارتفاع درجة حرارة الجسم

قلة إنتاج البول

إسعافات أولية

عالج الشخص المصاب بالإجهاد الحراري بالقيام بما يلي:

اصطحب المصاب إلى عيادة طوارئ للتقييم والعلاج الطبي إذا كانت قريبة

إذا اتصلت بالاسعاف فاطلب من شخص ما البقاء مع المصاب حتى وصول المساعدة.

أخرج المصاب من المنطقة الساخنة وأعطي سوائل للشرب.

قم بإزالة الملابس غير الضرورية ، بما في ذلك الأحذية والجوارب.

قم بتبريد العامل بالكمادات الباردة أو اجعل المصاب يغسل رأسه ووجهه ورقبته بالماء البارد.

شجعه على شرب رشفات متكررة من الماء البارد.