وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يتفقدان مشروعات "حياة كريمة"

تفقَّدَ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية كحك بحري، التابعة لمركز يوسف الصديق.

تأتي زيارة وزير التنمية المحلية للتأكد من الانتهاء من الأعمال الإنشائية بمشروعات المبادرة، استعدادًا لدخولها الخدمة بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور، المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم، وأيمن شكري عضوى مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، واللواء وليد جوهر رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة، والدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق.

بدأت الجولة الميدانية لوزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، بتفقد أعمال تطوير مركز شباب كحك بحري، بإجمالي مساحة 2600 متر، بتكلفة 5 ملايين جنيه، ويشمل المشروع احلال وتجديد المبنى الإداري للمركز، وإنشاء وتنجيل ملعب خماسي، وإنشاء صالة ألعاب وسور خارجي، وبلغت نسبة التنفيذ به 100%.

كما تضمنت الجولة الميدانية، بقرية كحك بحري تفقد مجمع الخدمات الزراعية، على مساحة 600 متر مربع، بتكلفة 5.4 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ به 100%، ويشمل المشروع جمعية زراعية، ووحدة طب بيطري ومركز إرشاد زراعي.

كما تفقَّد وزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، مجمع الخدمات الحكومية بقرية كحك بحري، على مساحة 700 متر مربع، بتكلفة 9.2 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ به 100%، ويضم المشروع، إنشاء مركز تكنولوجي، ووحدة محلية، ومكتب بريد، ومكتب تموين، ووحدة تضامن اجتماعي، وشهر عقاري.

وزير التنمية المحلية: "تنفيذ 1200 مشروع بتكلفة 18 مليار جنيه بالفيوم"

أكد اللواء هشام آمنة أن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بمحافظة الفيوم يتم تنفيذها في قري مركزي إطسا ويوسف الصديق وذلك في عدد كبير من القطاعات الخدمية، لافتًا إلي إجمالي تكلفة المشروعات تقدر بحوالي 18 مليار جنيه لتنفيذ 1200 مشروع في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والشباب والرياضة والصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والري وغيرها.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلي أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة مشروعات المبادرة علي أرض الواقع وهو ما شاهدناه خلال الفترة الماضية بزيارات متعددة لمحافظات الصعيد والوجه البحري لتفقد المشروعات وبصفة خاصة مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية، مشيرًا الي أن المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء للموقف التنفيذ لمشروعات المرحلة الأولي من المبادرة لتذليل أي تحديات أو معوقات تواجه التنفيذ.

خلال الجولة، التقى وزير التنمية المحلية، ومحافظ الفيوم، بعددٍ من المواطنين واستمعا لمطالبهم وشكواهم، وأكدا بحث الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع مسئولى الجهات ذات الصلة.