صعود الدولار أمام العملات وسط ترقب قرارات البنوك المركزية

شهدت أسعار الدولار ارتفاعًا مقابل العملات الأجنبية الأخرى خلال تعاملات اليوم الإثنين 24 يوليو، في حين عانى الين الياباني وسط توقعات المستثمرين ألا يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة على خلاف ما يخطط له صانعو السياسات في أوروبا والولايات المتحدة.

ويختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اجتماعه بشأن السياسة النقدية الأربعاء وينهي البنك الأوروبي المركزي اجتماعه في اليوم التالي يعقبهما بنك اليابان الجمعة.

وانخفض الين إلى 141.5 أمام الدولار، وسجل 157.28 أمام اليورو غير بعيد عن أدنى مستوياته في 15 عاما أمام اليورو البالغ 158.04، واستقر اليورو عند 1.1121 دولار الاثنين في حين تماسك مؤشر الدولار عند 101.04.

وقال بوب سافيدج رئيس استراتيجية الأسواق في بي.إن.واي ميلون "الأسبوع الماضي جعل الأسواق تتوقع هبوطا هادئا في الأسواق الأميركية ينهي فيه (المركزي الأميركي) دورة رفع الفائدة.. ثم يشهد انخفاضا مطردا في مؤشر أسعار المستهلكين دون حدوث ركود".

وأضاف "من المتوقع أيضا أن يكون البنك المركزي الأوروبي قد اقترب من النهاية مع انحسار الركود الفني في ألمانيا وتماسك النمو في أماكن أخرى. ويبدو أن بنك اليابان يتحدث عن التغيير لكنه لا يفعل الكثير حيال ذلك".

الدولار يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية وبيانات التضخم تعزز الين

ويتوقع المستثمرون أن يرفع البنكان المركزيان الأوروبي والأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، وسيكون التركيز في الحالتين على المؤشرات التي سيعلنها البنكان بشأن اجتماعاتهما لشهر سبتمبر والتوقعات بأن يستمر ميل البنك المركزي الأوروبي للتشديد النقدي بينما قد تتيح مؤشرات على تباطؤ التضخم الفرصة للمركزي الأميركي للتلميح إلى وقف مؤقت لرفع أسعار الفائدة.

وسجل الدولار النيوزيلندي 0.6172 دولار في حين استقر الدولار الأسترالي دون تغير عند 0.6731 دولار.

أسعار الدولار..

سجلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

حققت أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.