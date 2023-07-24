القوات المسلحة تحتفل بالعام الهجري الجديد 1445

احتفلت القوات المسلحة بحلول العام الهجري الجديد 1445هــ في احتفالية نظمتها بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ خالد الجارحي.

نشر قيم ومبادئ الإسلام فى شتى بقاع العالم



وألقى الدكتور طارق عبدالحميد، من علماء وزارة الأوقاف، كلمة أشار خلالها أن الهجرة النبوية الشريفة كانت حدث فارق غير مجرى التاريخ الإنساني حيث كانت الجسر الذي عبر عليه المسلمين من حال الانكسار إلى حال العز والاقتدار لينشروا قيم ومبادئ الإسلام في شتى بقاع العالم.

جانب من الاحتفال





وألقى اللواء أ. ح خالد أحمد شوقي، مساعد وزير الدفاع، كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد فيها أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية وعزيمة لا تلين فى حماية الوطن وصون مقدساته، مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه فى الصدق والإخلاص والتضحية والصبر فى مواجهة التحديات، والعمل الجاد بإيمان وثقة في المولى -عز وجل- للوفاء بالمهام والمسؤوليات المكلفين بها.



حضر اللقاء عددًا من قادة القوات المسلحة.

