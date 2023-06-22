إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق بالقاهرة ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم إيقاف إجازات عمال النظافة والحدائق ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك مع تكثيف تواجد العمالة طوال أيام العيد على مدار اليوم بالكامل حول الأسواق ومنافذ البيع والحدائق ورفع جميع المخلفات أولا بأول .

تكثيف النظافة حول المساجد والساحات والحدائق والمتنزهات

وشدد محافظ القاهرة على هيئة النظافة بتكثيف النظافة حول المساجد والساحات والحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها بجميع أحياء القاهرة .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمني بالشوارع وحول الحدائق والتنسيق مع إسعاف القاهرة لتتواجد بالقرب من الحدائق لسرعة إسعاف أي مصاب ونقله عند الحاجة وتجهيز طاقم أفراد بكل حديقة للاسعافات الأولية .

متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية

الجدير بالذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد أكد أن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الإستعداد بجميع المستشفيات الحكومية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك ، مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة على مدار اليوم للتأكد من توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاته وتوافر الأكسجين بكافة المستشفيات ، كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل .

وشدد محافظ القاهرة على مديرية الشئون الصحية بعمل لجان مشتركة بالتعاون مع مديريتي الطب البيطرى والتموين ومباحث التموين والأحياء لتكثيف المرور في حملات مشتركة بين جميع المناطق الطبية وادارة مراقبة الاغذية بالمديرية على شوادر ومحلات عرض وبيع اللحوم البلدية ( الجزارة ) ومحلات عرض وبيع اللحوم المجمدة والفنادق والعائمات والمجازر بمختلف أنواعها ( لحوم – دواجن ) وسحب عينات مختلفة منها ، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل جميع العاملين بها لشهادات صحية سارية .

وأكد الدكتور محمد شوقى مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ ، كما تم إلغاء اجازات الأطباء العاملين بها ، وتم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال إجازة العيد لتلقى أى شكاوى من المواطنين.

وأضاف د. محمد شوقي مدير مديرية الشؤون الصحية أنه تم مضاعفة العاملين بغرفة الطوارئ والغرف الوقائية مع توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة والأمصال والماسكات في الاستقبال والطوارئ ، كما استعدت غرفة الطوارئ بالمديرية والتي تعمل علي مدار ٢٤ ساعة يوميًا لتلقي بلاغات المواطنين ومتابعة الحوادث وإخطار المسئولين بها فور حدوث أي طارئ علي التليفون رقم 23918968 ، أو الاتصال بمعهد السموم جامعة القاهرة للحالات الطارئة علي التليفون ( 02236431299 – 0223640402 ) ، أو معهد السموم جامعة عين شمس على التليفون

( 0226840902 –0224823314 )

وأشار مدير مديرية الشئون الصحية إلى أن إدارة صحة البيئة تقوم بالمرور على دورات مياه المساجد للتأكد من نظافتها واستيفائها للاشتراطات الصحية استعدادا لصلاة العيد ، وكذلك المرور على الأسواق للتأكد من النظافة العامة ، كما سيتم تكثيف اعمال مكافحة الحشرات .

وأضاف د.عبد الحليم محمود مدير مرفق إسعاف القاهرة أنه تم رفع درجة الإستعداد بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المزودة بالمستلزمات الطبية موزعة بكافة أنحاء المحافظة للتعامل مع الحالات الطارئة.

وشدد محافظ القاهرة على مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة الأماكن المعدة لصلاة عيد الأضحي المبارك وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعى بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد وعدم التزاحم وقت الصلاة حرصًا على الصحة العامة ، مع ضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء أداء صلاة العيد .

وأشار الشيخ خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة إلى أنه تم تخصيص ٢٤١ ساحة والمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة لأداء صلاة عيد الأضحى بالعاصمة مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المصلين ، مع تكليف خطيب وبديل احتياطى لخطبة العيد.