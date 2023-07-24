وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف بالنوبارية الجديدة
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة معالجة الصرف الصحي والصناعى، بنظام المعالجة الثنائية، بمدينة النوبارية الجديدة، بطاقة 28 ألف م3 يوميا، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، والدكتور وليد عباس، نائبا رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة.
مراحل معالجة الصرف الصحي والصناعي
وتجول الجزار، ومرافقوه، بمحطة المعالجة، واستمع إلى شرح عن مكونات المحطة، ومراحل معالجة الصرف الصحي والصناعي، كما تفقد المعمل الخاص بالمحطة، واستمع لشرح من الكيميائى عن التحليل الدورى للعينات، والتأكد من مطابقة عملية المعالجة للمواصفات القياسية، مؤكدا ضرورة تشديد الرقابة على المصانع للتأكد من مطابقة الصرف الصناعى الخارج منها للمواصفات القياسية.
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