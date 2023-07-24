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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

افتتاح المركز التكنولوجي لخدمة عملاء منظومة المياه بالنوبارية الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المركز التكنولوجي لخدمة عملاء منظومة المياه، بمدينة النوبارية الجديدة، بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، والدكتور وليد عباس، نائبي رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة.


تلقي شكاوى المواطنين فيما يتعلق بمنظومة المياه

وتجول الدكتور عاصم الجزار، بالمركز التكنولوجي لخدمة عملاء منظومة المياه، واستمع إلى شرح مفصل عن آلية العمل داخل المركز، حيث أوضح رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أن المركز يتيح خدمة الاستفسار وتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بمنظومة المياه، ومعرفة قيمة الفاتورة، وكيفية سداد الأقساط، بجانب شباك لكبار المشتركين والمصالح الحكومية، لتحديد قيمة استهلاك فواتير المصانع والهيئات والمصالح الحكومية، وشباك للتعاقد على العدادات مُسبقة الدفع، وعمل التسويات بين المنظومة القديمة ومُسبق الدفع، إضافة إلى إتاحة خدمة "POS" لشحن الرصيد دون تحميل المواطنين أى أعباء.

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