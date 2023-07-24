موعد مباراة ليفربول وجرويتر فورت الألماني الودية

يستعد فريق ليفربول بقيادة الدولي محمد صلاح لمواجهة ودية قوية اليوم الإثنين، عندما يحل ضيفًا علي نظيره جرويتر فورت الألماني بملعب استاد رونهوف سبورت بارك، ضمن الإستعدادات التحضيرية للموسم الجديد.

موعد مباراة ليفربول وجرويتر فورت

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول و جروثر فيورث الألماني اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام جرويتر فورت

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - كوناتي - أرنولد.

خط الوسط: ماك أليستر - فابينيو، سوبوسلاي.

الهجوم: جاكبو - نونيز - محمد صلاح.

تشكيل جرويتر فورت المتوقع أمام ليفربول

حارس المرمى: أندرياس لينده.

خط الدفاع: سيمون أستا - جيديون يونج - لوكا إيتر - ماركو جون.

خط الوسط: ماكسيميليان ديتز - برانيمير هرجوتا - ماكس كريستيانسن - جوليان جرين.

الهجوم: راجنار أتش - لوكاس بيتكوف.

ويفتتح فريق ليفربول أولي مبارياته في الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، بمواجهة على صفيح ساخن ضد تشيلسي محدد لها الأحد الموافق 13 أغسطس المقبل.

يّكر أن فريق ليفربول تفوق علي غريمه الألماني كارلسروه في أولى مبارياته الودية بنتيجة 4-2 للريدز، وسجل لليفر نونيز الهدف الأول في الدقيقة 3، وسجل كودي جاكيو الهدف الثاني 69، وأحرز ديجو جوتا الهدفين الأول والثاني في الوقت البدل ضائع من عمر المباراة.

وتمكن الدولي المصري محمد صلاح، من التألق في الودية الأخيرة لفريقه ليفربول، عندما لعب أمام كارلسروه، ونجح في صناعة هدف لمصلحة فريقه ليفربول الإنجليزي خلال المباراة الودية، التي أقيمت الأربعاء الماضي، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد، والتي انتهت بانتصار الريدز، بأربعة أهداف مقابل هدفين.