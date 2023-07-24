الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير التنمية المحلية يصل الفيوم لحضور توقيع إنشاء مصنع الضفائر الكهربائية للسيارات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى محافظة الفيوم لحضور مراسم توقيع تعاقد المحافظة مع شركة يازاكي اليابانية  لإنشاء مصنع الضفائر الكهربائية للسيارات وذلك بتكلفة تقدر بحوالي ٣٠ مليون يورو في منطقة منشية كمال وذلك بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمهندس أحمد بديوي العضو المنتدب لشركة يازاكي اليابانية وقيادات الشركة.

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وكان في استقبال وزير التنمية المحلية عقب وصوله إلى المحافظة كل من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم و الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وعدد من قيادات المحافظة.

ومن المقرر أن يعقب ذلك جولة لوزير التنمية المحلية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمركز يوسف الصديق وتفقد معرض منتجات الحرف التراثية والمشغولات اليدوية وافتتاح المركز التكنولوجي المطور بمركز أبشواي.

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