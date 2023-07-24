رابط الحصول على نتائج الصف التاسع في سوريا

نتيجة الصف التاسع في سوريا .. تصدرت محرك البحث العالمي"جوجل"، خلال الايام القليلة الماضية، حيث يترقب الطلاب نتائج التاسع في سوريا وهي مرحلة شهادة التعليم الاساسي والاعدادية الشرعية في سوريا بعد انتهاء الامتحانات في يونيو الماضي.

امتحانات الصف التاسع سوريا

وقد بدأت امتحانات الصف التاسع سوريا، في الثامن من شهر يونيو عام 2023 بأداء التلاميذ لمادتي التفقد اليومي والاجتماعيات، واستمرت حتى الخامس والعشرين من نفس الشهر بأداء مادة اللغة العربية.

كما قامت غرف المتابعة المركزية والفرعية المنتشرة في جميع المحافظات بمتابعة العملية الامتحانية والآن، تعمل لجان التصحيح على إنجاز عملها في الوقت المحدد وفق الخطة الزمنية الموضوعة من قبل وزارة التربية السورية.



كما يمكن للطالب أو الطالبة الاستعلام على نتائج الصف التاسع 2023 من خلال الدخول على الرابط التاليhttps://www.moed.gov.sy/

خطوات الاستعلام على نتائج التاسع سوريا 2023

الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية من هنا"https://www.natiga4dk.net/moedgovsy/

البحث عن خدمة "نتائج الامتحانات" في القائمة الرئيسية للموقع والنقر عليها.

اختيار “شهادة التعليم الأساسي” من قائمة الشهادات المتاحة.

إدخال رقم الاكتتاب واسم الطالب أو الطالبة باللغة العربية بالضبط كما هو مدون في استمارة الاكتتاب.

الضغط على زر "بحث" للبحث عن نتيجة الطالب أو الطالبة.

يتم عرض نتيجة الطالب أو الطالبة على الصفحة، ويمكن الاحتفاظ بها كإثبات رسمي للنتيجة.