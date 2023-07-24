كثافات مرورية متحركة .. حركة السيارات في شوارع وميادين الجيزة صباح اليوم
شهدت شوارع وميادين محافظة الجيزة، صباح اليوم الاثنين كثافات مرورية متحركة، كما انتشرت الإدارة العامة للمرور بالطرق والشوارع لتسيير الحركة المرورية، وتسهيل وصول المواطنين.
ودفعت الإدارة بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية، مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة، والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.
وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظًا على سلامة الجميع.
كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.
وتهيب الإدارة العامة للمرور بالسادة المواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.