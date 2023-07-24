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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كثافات مرورية متحركة .. حركة السيارات في شوارع وميادين الجيزة صباح اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت شوارع وميادين محافظة الجيزة، صباح اليوم الاثنين كثافات مرورية متحركة، كما انتشرت الإدارة العامة للمرور بالطرق والشوارع لتسيير الحركة المرورية، وتسهيل وصول المواطنين.

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تحاليل طبية .. حملات مرورية لمنع القيادة تحت تأثير المخدرات

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طريق السلامة.. نصائح مرورية للحد من نزييف الأسفلت

ودفعت الإدارة بسيارات الأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية، مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة، والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

 وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظًا على سلامة الجميع.

 كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

 وتهيب الإدارة العامة للمرور بالسادة المواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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