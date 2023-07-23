عميد حقوق الاسكندرية: نسب الرسوب المعلنة على وسائل التواصل غير صحيحة (شاهد)

أكد الدكتور محمد السيد الفقي، عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، أن نسب النجاح المعلنة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تشير إلى رسوب 50 % من الطلاب غير صحيح.

وتابع "الفقي" خلال تصريحاته ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الأحد، أن نسبة النجاح تتعدى الـ 60 المئة في الدفعة الثانية بكلية الحقوق وهي نسبة معقولة.

وأشار إلى أن نتيجة طلاب الصفوف الأربعة مرت كما نص القانون على لجان، لافتا إلى أنه بعد التصحيح مرت الأوراق على لجنة المقرر قبل فض سرية الأوراق، ثم تعرض على لجنة امتحان المقرر المشكلة من أساتذة المادة، ثم تعرض على لجنة عامة للامتحان من جميع الفرق، ثم ينتهي الأمر إلى تطبيق قواعد الرأفة.

وواصل الفقي أن هناك لبس شديد جدًا، وحاول إفهام الطلاب أن درجات الرأفة لها قواعد، لتغيير حالة الطالب من راسب إلى متخلف، أو من متخلف في مادة أو مادتين إلى ناجح، لكن الكثير من الطلاب فاهمين إن الدرجات للتخفيف عنهم.

وأوضح أنه أجرى إحصائيات لمقارنة نتائج الطلاب، بنتائج قبل كورونا، ووجد أن نسب النجاح تزيد عن السنوات ما قبل كورونا، ولبيست أقل منها، لافتا إلى أنه كان هناك شكاوى كثيرة من تدنى مستوى الخريجين، بعد 3 سنوات من الامتحانات الإلكترونية بسبب جائحة كورونا، لذا قرروا العودة للامتحانات الورقية تدريجيًا.

وقال الفقي إنه التقى برئيس اتحاد الطلاب في اليوم التالي لإعلان النتيجة، وهو أبلغها للطلاب، وشكل لجنة برئاسة أحد العمداء السابقين، لفحص تظلمات الطلاب، موجها رسالة للطالب: "لو متأكد مما كتبته، أو لديك شك في جمع الدرجات تقدم بتظلم سيتم فحصه لدى أستاذ المادة".

وأشار إلى أنه مدعو لاجتماع مع رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، ونائب رئيس الجامعة لعرض أبعاد الموضوع والنتائج، وأي طالب له حق سيحصل عليه.

واستطرد عميد حقوق الاسكندرية أن كثير من الطلاب لا يحضرون المحاضرات، وأن نسبة الطلبة الحريصة على الحضور بسيطة جدًا، قائلا: "نؤدي دورنا أمام ربنا قبل الجامعة بأمانة، وموجودين بشكل مستمر مع الطلاب، أبواب مكاتبنا مفتوحة".

وردًا على شكاوى بعض الطلاب من رسوبهم في 7 مواد، قال العميد إن هذه المواد التي رسب فيها من بينها 4 امتحانات إلكترونية، لا يتدخل فيها هيئة التدريس، قائلا:"حتى الامتحانات المقالية طلبنا من الأساتذة يكونوا رؤوفين بالطلبة، كل الاحترام والتقدير لطلابنا، أنا أب وأعرف معنى طالب يرسب، ونزلت للطلاب وقفت بينهم، لكن ليس كما ذكروا إنهم 700 طالب محتجين، لم يتعدوا 70 طالب، استقبلت بعضهم في مكتبي، وغدا لي لقاء مع رئيس اتحاد الطلاب، و10 من ممثلي الطلاب لوضع الحقائق".

كلية الحقوق جامعة الاسكندرية

وشهدت كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، أمس السبت، تجمهرا لعدد كبير من الطلاب احتجاجا على نتيجه كافة الفرق الدراسية عقب ظهورها على موقع الكلية وتراوحت نسب النجاح بين 20% الـ40% وهو ما أدى لرسوب عدد كبير من الطلبة، وسط حالة من الغضب.

وقام عميد الكلية الدكتور محمد الفقي، بالنزول إلى الطلاب والتحدث معهم والتأكيد على أن نسب النجاح مرتفعة وتخطت الـ50 %، وأنه سيجري فتح باب التظلمات ومراجعة النتيجة مرة أخرى.

جدير بالذكر أن امتحانات كلية حقوق جامعة الإسكندرية، بدأت لجميع الفرق والشعب يوم الاحد الموافق 21/5/2023، وانتهت الأحد الموافق 25/6/2023، ووفقا لقرار مجلس الكلية الصادر بتاريخ 22/5/2021، فإن نظام تصحيح امتحانات كلية حقوق جامعة الإسكندرية يتم بنظام التصحيح الإلكتروني، وحال عدم كتابة رقم نموذج الامتحان في كراسة الإجابة، سيحصل الطالب على درجة صفر في الامتحان.