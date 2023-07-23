إحدى طالبات حقوق الإسكندرية تنهار من البكاء على الهواء (شاهد)

تحدثت الطالبة أماني عادل إحدى طالبات كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، على رسوب أعداد كبيرة بلغ عدد الراسبين لأكثر من 50% من الطلاب.

وأكدت "أماني" خلال تصريحاتها ببرنامج "صالة التحرير" أن المذاع عبر فضائية " صدى البلد"، اليوم الأحد، أنها مجتهدة للغاية وفي الفرقة الأولى والثانية خرجت بتقديرات جيد جدًا، وجيد.

وتابعت وهي منهارة بالبكاء على الهواء أنها طالبة الفرقة الثالثة في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وأن النتائج كانت عادة تتأخر إلى شهر أغسطس، وتخرج النتائج فرقة تلو الأخرى، وأن نتيجة الترم الأول تم تأجيلها لتظهر مع الترم الثاني، بعدما أخبرهم المسئولون أن هناك ضغط كبير ولم يتم التصحيح خلال إجازة منتصف العام.

وأشارت إلى أن هذه المرة الأولى التي تخرج فيها نتيجة الترمين في نفس الوقت في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، مشيرة إلى أنه من 4 أيام فقط قال المسئولون إن هناك بعض المواد لم يتم تصحيحها حتى الآن، وهو أمر طبيعي خصوصًا وأن عدد الفرقة الواحدة يصل إلى 8 آلاف طالب.

وواصلت أماني أنها وجدت نفسها راسبة في 7 مواد، وليست الوحيدة بل وجدت أكثر من 700 طالب من فرقتها يعانون من نفس الأزمة، لافتة إلى أن عميد الكلية قال إن عملية التصحيح سارت بشكل جيد وطبيعي ولا توجد أخطاء في التصحيح، مؤكدة أنه تم سحب النتيجة بعد يوم واحد.

وأوضحت:" صاحبتي كانت معايا في اللجنة ومكتوب في نتيجتها لم يؤدي الامتحان وده أكبر دليل إن في حاجة غلط"، مستطردة:" مش هسكت على حقي وهرفع قضية على جامعة الاسكندرية والكلية أقسم بالله مش هعيد سنة".

كلية الحقوق جامعة الاسكندرية

وشهدت كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، أمس السبت، تجمهرا لعدد كبير من الطلاب احتجاجا على نتيجه كافة الفرق الدراسية عقب ظهورها على موقع الكلية وتراوحت نسب النجاح بين 20% الـ40% وهو ما أدى لرسوب عدد كبير من الطلبة، وسط حالة من الغضب.

وقام عميد الكلية الدكتور محمد الفقي، بالنزول إلى الطلاب والتحدث معهم والتأكيد على أن نسب النجاح مرتفعة وتخطت الـ50 %، وأنه سيجري فتح باب التظلمات ومراجعة النتيجة مرة أخرى.

جدير بالذكر أن امتحانات كلية حقوق جامعة الإسكندرية، بدأت لجميع الفرق والشعب يوم الاحد الموافق 21/5/2023، وانتهت الأحد الموافق 25/6/2023، ووفقا لقرار مجلس الكلية الصادر بتاريخ 22/5/2021، فإن نظام تصحيح امتحانات كلية حقوق جامعة الإسكندرية يتم بنظام التصحيح الإلكتروني، وحال عدم كتابة رقم نموذج الامتحان في كراسة الإجابة، سيحصل الطالب على درجة صفر في الامتحان.