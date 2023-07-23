برلماني يعلق على رسوب أكثر من 50 % من طلاب حقوق الإسكندرية (شاهد)

شهدت كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، أمس السبت، تجمهرا لعدد كبير من الطلاب احتجاجا على نتيجه كافة الفرق الدراسية عقب ظهورها على موقع الكلية وتراوحت نسب النجاح بين 20% الـ40% وهو ما أدى لرسوب عدد كبير من الطلبة، وسط حالة من الغضب.

أكد النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، أنه تابع أزمة كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، بعد ارتفاع نسب الرسوب بالكلية التي وصلت لـ 70%.

وقال "الوليلي" خلال تصريحاته ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، إن الطلاب لهم جميع الحق لكن على الجميع أن يعلم أنننا في في دولة مؤسسات، لافتا إلى أنه تواصل مع رئيس الجامعة اليوم لمتابعة الموقف بعد شكوى الطلاب عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن رئيس الجامعة أكد أنه سيتم فتح ملف الأزمة كاملا، مع فتح باب التظلمات للطلاب، لافتا إلى أن كل من له حق سيحصل عليه، وهو ما أكده رئيس الجامعة أيضا، معقبا:" مش هندي فرصة إن طالب يتظلم وسيتم إعاة فحص جميع الطلبات والتظلمات".

وواصل الوليلي أنه سيتم مراجعة الأمر مع رئيس الجامعة عن كثب، وأنه لن يترك حق الطالب طالما له حق وفقا للقانون، مؤكدا أن مصر دولة قانون ولن نسمح لأحد بأن يستغل مثل هذه الأمور لإثارة البلبلة والرأي العام.

وأوضح أن رئيس جامعة الإسكندرية، أعلن فتح باب التظلمات بدءا من الغد أمام الطلاب، حيث وعد الطلاب بالوقوف معهم في أزمتهم وفقا لآليات القانون وأن من له حق سيحصل عليه كاملا.

ووعد الوليلي جميع الطلاب بمساندتهم في أزمتهم، قائلا :" أي طالب شايل مواد أو راسب فمن حقه عمل تظلم بشكل استثنائي".

رسوب 70% من طلاب كلية حقوق جامعة الاسكندرية

تفاقمت أزمة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، الخاصة بنتيجة امتحانات نهاية العام الحالي 2023، والتي شهدت رسوب أعداد كبيرة من الطلاب بالفرق المختلفة تجاوزت 50% بحسب تصريحات الطلاب.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات وفيديوهات لطلبة وطالبات يروون تفاصيل الأزمة وما حدث معهم، وصور لنتائج الطلاب، والتي أظهرت رسوب الطلاب في عدة مواد بين 7 و8 مواد، ودشن العديد من الطلاب هاشتاج بعنوان "دفعات حقوق جامعة اسكندرية اتظلمت 2023"، وغيرها من الهاشتاجات المطالبة بإعادة التصحيح ورفض التظلمات.