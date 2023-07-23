إصابة ٣ أشخاص إثر انقلاب سيارة بالبحيرة

شهد مركز ابو حمص بالبحيرة انقلاب سيارة، ما اسفر عن إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم الأحد.



وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة تومانية بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى دائرة مركز أبو حمص.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بكفر الدوار لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.