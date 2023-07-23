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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة ٣ أشخاص إثر انقلاب سيارة بالبحيرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

شهد مركز ابو حمص بالبحيرة انقلاب سيارة، ما اسفر عن إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم الأحد.


وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

 

وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة تومانية بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى دائرة مركز أبو حمص.

 

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بكفر الدوار لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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