إعصار مدمر يضرب مدينة ميلانو (شاهد)

شهدت مدينة ميلانو الإيطالية، مساء أمس الجمعة، إعصار مدمر تسبب في أضرار واسعة النطاق وخسائر كثيرة .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو يرصد لقطات من الإعصار المدمر الذي ضرب مدينة ميلانو.

وجاء الإعصار، الذي بلغت قوته بين F-1 وF-2، بسرعات تصل إلى 177 كم في الساعة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 10 آلاف منزل.

ا تسبب الإعصار في إلحاق أضرار بالمنازل والمباني التجارية، بما في ذلك سقف مصنع ضخم.

وأظهر الفيديو التفاف الإعصار بشكل لولبي "مرعب" وسط المدينة الإيطالية الشمالية.

ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات أو إصابات خطيرة، لكن تم نقل بعض الأشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.

إعصار قوي يضرب الصين

وفي سياق آخر، هبط إعصار "تاليم" الإعصار الرابع خلال العام الجاري، على اليابسة بساحل منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء.

ويعد ثاني هبوط للإعصار في الصين بعد هبوطه الأول في مقاطعة قوانغدونغ ليلة الاثنين الماضي.

وهبط الإعصار في الساعة 5:45 من صباح يوم الثلاثاء في مدينة بيهاي بمنطقة قوانغشي، ووصل إلى مدينة تشينتشو في الساعة التاسعة صباحا، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية المحلي.

وبلغت سرعة الرياح القصوى بالقرب من مركز الإعصار 25 مترا في الثانية، ومن المتوقع أن يتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة تتراوح بين 15 و20 كيلومترا في الساعة.

ورفعت قوانغشي استجابتها الطارئة للأعاصير والفيضانات من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني في وقت سابق من يوم الثلاثاء، وفقا لسلطات مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف في المنطقة.

كما رفع مكتب الأرصاد الجوية في قوانغشي استجابته الطارئة لكارثة الأرصاد الجوية الكبرى (إعصار) إلى المستوى الثاني مساء يوم الاثنين المنصرم.

وأصدرت مدينة بيهاي أمرا بتعليق الدراسة والإنتاج والأعمال التجارية اعتبارا من الساعة 10 مساء يوم الاثنين، فيما طلبت مدينة فانغتشنغقانغ من مواقع البناء ومراكز التسوق وأماكن الترفيه والمطاعم وأسواق المزارعين تعليق عملياتها اليوم الثلاثاء.

وفي الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء، أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين إنذارا باللون الأصفر لمواجهة الإعصار، الذي تراجعت شدته ليتحول إلى عاصفة استوائية شديدة في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وقال المركز في بيان إنه خلال الـ24 ساعة القادمة، ستضرب أمطار غزيرة مناطق متعددة منها قوانغدونغ وقوانغشي وفوجيان وهونان وقويتشو، كما من المتوقع أن تجتاح رياح قوية معظم مناطق بحر الصين الجنوبي والمناطق الساحلية.

ويوجد في الصين نظام للتحذير من الأعاصير مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل الأحمر أشدها خطورة، يليه البرتقالي، ثم الأصفر فالأزرق.

https://twitter.com/i/status/1682347954563325952