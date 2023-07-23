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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السوداني يؤكد ضرورة مراجعة المنظومة التصديرية وتطويرها

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

 

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ضرورة مراجعة المنظومة التصديرية للعراق وتطويرها.

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محمد شياع السوداني

وبحث رئيس الوزراء العراقي خلال ترؤسه اجتماعًا خُصِّص لبحث سير تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لوزارة النفط- سير العمل في إتمام جولات التراخيص، والخطوات العملية في مشاريع الغاز والطاقة، وتقدم الجهود في مجال استقطاب الاستثمارات لهذه القطاعات الاقتصادية.

 

وأشار السوداني حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء اليوم الأحد إلى أهمية هذه المشاريع التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد العراقي، مبينا ضرورة مراجعة المنظومة التصديرية وتطويرها.

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