وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة علي برتوكول التعاون بين كلية الهندسة وشركة CMds بهدف تطوير وتحديث ملاعب كلية الهندسة وتنفيذ وصيانة ألعاب منطقة اللياقة البدنية crossFit بمنطقة الملاعب بالكلية ليستفيد منها طلاب الجامعة بالمجان مما يساهم في توسيع نطاق الممارسة الطلابية للأنشطة الرياضية المختلفة.

جامعة الإسكندرية تعتمد برتوكول تطوير ملاعب كلية الهندسة

واستعرض المجلس عدد من أنشطة كليات الجامعة التى تمت خلال شهرى يونيو ويوليو ٢٠٢٣.

وكرم المجلس الدكتورة إيمان عياد وكيل كلية الزراعة سابا باشا بمناسبة إنتهاء فترة عملها موجها لها الشكر علي فترة عملها بالكلية.