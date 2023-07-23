حقوق الإسكندرية ترفع النتائج للتحقيق فى نسب الرسوب

ازمة طلاب كلية الحقوق بالاسكندرية تشعل النيران

ازمة كل عام تشهد كلية الحقوق جامعة الاسكندرية حالة غضب شديدة من الطلاب احتجاجا على نتيجة كافة الفرق الدراسية عقب ظهورها على موقع الكلية وتراوحت نسب النجاح بين 20% الـ40% وهو ما أدى لرسوب عدد كبير من الطلبة، وسط حالة من الغضب.

تصاعدت حدة الغضب لدى الطلاب ، عقب إعلان نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي، والتي أسفرت عن ارتفاع نسبة الرسوب بين الطلاب بالفرق الأربعة وتجاوزت الـ50%، فيما التزمت إدارة الكلية بالصمت حتى الآن دون توضيح الصورة كاملة.

وقام عميد الكلية الدكتور محمد الفقي، بالنزول إلى الطلاب والتحدث معهم والتأكيد على أن نسب النجاح مرتفعة وتخطت الـ50 %، وأنه سيجري فتح باب التظلمات ومراجعة النتيجة مرة أخرى.

قال بلال أشرف، نائب رئيس اتحاد طلاب كلية الحقوق: إن هناك أزمة بسبب النتيجة وسوء فهم لعدد كبير من الطلاب في النتيجة، وهو ما أدى الى غضبهم وتجمهرهم ، لافتا الى ان اتحاد الطلبة توجه لعميد الكلية، والذي أكد انه بعد وضع درجات الرأفة ولجان الممتحنين ارتفعت نسب النجاح لكافة السنوات ووصلت الي اكثر من 50% ووضع هذا علي موقع الكلية

اضاف اشرف، ان عميد الكلية أكد فتح باب التظلمات يوم الاثنين القادم ومن له حق سيحصل عليه، موضحا ان هناك عدد كببر راسب في كل المواد وهو ما لا يستطيع احد فعل أي شىء معه ولكن الطالب الذي له تظلم في ماده أو مادتين وهم عدد أكبر سينظر لهم في التظلمات.

وأكد أشرف، ان اتحاد الطلبه يتابع الموقف عن قرب وعلي تواصل مع الطلاب وإدارة الكلية لحل تلك الأزمة دون تهويل أو تهوين.

طالب الطالب حمدى السيد بتعديل نتائج الفرقة الرابعة، وإضافة درجات الرأفة، مؤكدًا أن هذا حقهم ولن يسكتوا عنه، واضاف إن نتائج الـ4 فرق فيها عشوائية وعبث'، واضاف 'لأول مرة تظهر نتيجة الـ4 فرق مع بعض، مش عارف ليه التسرع، لأول مرة عدم جبر النص.. فيه طلبة نجاحها واقف على النص ده، لأول مرة مسقطين طالب في مادة نجح فيها السنة اللي فاتت'، وتابع: 'لأول مرة طالب حاضر مكتوب غايب، لأول مرة يكون فيه ظلم كدة، طالب حقوق لك الله، لازم كل طالب يشوف ورقه متصحح بعينه علشان نتأكد أن الورق متصحح'.

كان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شكاوى لطلاب في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، من درجات الامتحانات، مطالبين بإعادة النظر فيها وتعديلها.

وكانت إدارة كلية الحقوق أعلنت نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي لدفعات كلية الحقوق عبر الموقع الرسمي للكلية، إلا أنه تم رفعها مرة أخرى من الموقع بعد ساعة بعد الهجوم الشديد من جانب الطلاب والاحتجاج على نسبة الرسوب.