غريب في بيتي.. أنثى طائر القرقف تلقن ذكر درسًا قاسيًا حول الوفاء

دخل طائر يدعى القرقف الأزرق، إلى عش تتواجد فيه أنثى ترقد على بيض، وحاول التزاوج معها، إلا أن رد فعل الأنثى كان غريب لدرجة أن الطائر ندم على فعلته بعد أن لقنته درسًا قويًا هي وزوجها، وكأنه مشهد من فيلم.

في فيديو متداول على تويتر، ظهر الطائر الغريب وهو يدخل إلى العش، ويحاول التزاوج مع الأنثى التي كانت ترقد على البيض، ورغم رفض الأنثى للذكر الغريب، لم يتراجع فقررت أن تذهب لتحضر له زوجها.

بعد حضور الزوج إلى العش تناوب هو والأنثي على ضرب الذكر الغريب، واستمر القتال وقت، إلى أن قرر الضيف الغريب الفرار من العش قبل أن يقتل.