طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان.. مواصفاتها وإمكانياتها

تساعد طائرات في إخماد الحرائق المندلعة بغابات اليونان، ومنها طائرات هليكوبتر طراز "شينوك" المزودة بكافة المعدات والوسائل المتطورة.

طائرات شينوك

تعد شركة "بوينغ" الأمريكية المتخصصة في صناعة الطائرات، وتعد من مروحيات النقل العسكري الثقيلة، بدأ إنتاجها عام 1961، وكانت أول نسخة منها متوسطة الحمولة وسميت باسم "واي إتش سي - 1 بي" أما في العام التالي ظهرت أول نسخة مسلحة من الطائرة وهي "سي إتس - 47 إيه"، ثم ظهرت النسخة "سي إتش 47 بي" عام 1966، بوزن 40 طنا.

ثم تم إنتاج نسخة أخرى وهي "سي إتش - 47 سي" عام 1967، وشاركت النسخة الثلاثة "إيه وبي وسي" في حرب فيتنام مع الجيش الأمريكي، ثم تم تطويرها بعد حرب فيتنام إلى نسخة جديدة هي "سي إتش - 47 دي"

وتم تصميم النسخة المطورة وهي "سي إتش - 47 إف" وتم تزويدها بقمرة قيادة رقمية وأنظمة رفع لتأدية مهام ميدانية متنوعة، وهي النسخة التي تعاقدت مصر على شراء 12 طائرة منها.

مواصفات مروحية شينوك

قطر المراوح: 18.2 متر، والطول 30.1 متر، وطول البدن: 15.4 متر، الارتفاع: 5.6 متر، عرض البدن: 3.7 متر.

سعة خزان الوقود: 3 آلاف و914 لترا، وتبلغ السرعة القصوى للطائرة: 302 كلم/ ساعة، نصف قطر العمليات: 370 كلم، ارتفاع التحليق: 6 آلاف متر، الحمولة القصوى: 22.6 طن.

تمتلك مروحيات شينوك "سي إتش - 47" بنسخها المختلفة، تاريخا طويلا يمتد إلى ستينيات القرن الماضي، لكنها تعرضت لحرائق متكرر أجبرت الجيش الأمريكي على إيقاف أسطولها بالكامل قبل أن يعيدها للخدمة جزئيا في الشهر التالي.