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الأحد 23 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

يُستحَب الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم

الصيام في الأشهر
الصيام في الأشهر الحرم

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يُستحَبُّ الإكثارُ من الصيام في شهر الله المحرم؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ»،[أخرجه مسلم].

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الأزهر للفتوى يوضح فضل شهر المُحرّم

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الأزهر للفتوى يبدأ موسمه الجديد من دورات تأهيل المقبلين على الزواج

فضل شهر المُحرّم

أوضح الأزهر للفتوى، إن شهر المُحرّم هو أول شهرٍ من الأشهر الهجرية، وأحد الأشهر الأربعة الحرم، وأفضلها. 

أضاف الأزهر للفتوى، أن الصوم فيه يلي في الفضل صوم شهر رمضان؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ»، [أخرجه مسلم].

حصل فيه حدث عظيم ونصر مبين

أوضح أنه حصل فيه حدثٌ عظيم ونصر مبين، أظهر الله فيه الحق علىٰ الباطل؛ حيث نجَّىٰ اللهُ فيه سيدنا موسىٰ عليه السلام وقومه، وأغرق فرعون وقومه، فهو يوم له فضيلة عظيمة، ومنزلة قديمة.

وتابع المركز: واشتماله على يوم عاشوراء، الذي أخبر النبيُّ ﷺ أن صيامه يكفر صيام سنة ماضية، وكان ﷺ يتحرىٰ صيامه؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ما رَأَيْتُ النبيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَومٍ فَضَّلَهُ علَى غيرِهِ إلَّا هذا اليَومَ، يَومَ عَاشُورَاءَ...»، [أخرجه البخاري].

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الأزهر للفتوى يوضح فضل شهر المُحرّم
الجريدة الورقية