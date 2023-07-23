نوال الزغبي تطرح "فخامة معاليك" في موسم الصيف

تغني النجمة نوال الزغبي باللهجة الخليجية من جديد خلال أغنية جديدة بعنوان "فخامة معاليك"، ومن المقرر أن تطرحها في موسم الصيف.

وتصور نوال الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج اللبناني فادي حداد الذي يعمل على إعداد ستوري بورد مختلف وجديد يتناسب مع أجواء الأغنية.

أغنية "فخامة معاليك" كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح وتقدمها نوال الزغبى بستايل غنائي جديد باللهجة الخليجية من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي.

وكانت طرحت نوال الزغبى آخر أعمالها الغنائية بعنوان "ريتو" في شهر مايو الماضى، وهى من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سيلمان، توزيع عمر صباغ، إخراج فادي حداد.

وكانت كشفت الفنانة نوال الزغبي عن انزعاجها بسبب موضوع تركيب صوتها علي بعض الأغاني، ما يعرف مؤخرا بالذكاء الاصطناعي.

نوال الزغبي

نوال الزغبي تنفر من الذكاء الإصطناعي

أعربت نوال الزغبي من خلال ظهورها في إحدي البرامج قائلة: "إنها لم تعجب بعض الأغاني التي وضعوا صوتها عليها وترى أنها غير مناسبة لها".

وتابعت نوال الزغبي: "ازعجوني صوتي لا يشبه ما سمعته، لا أجد إحساسي هو شيء مصطنع ولا يمكنني الاستماع له".

نوال الزغبي

دخولها عالم التيك توك رغم انتقادها له

أشارت نوال الزغبي ردا على الانتقادات التي وجهت لها بعد دخولها عالم "تيك توك" ورغم انتقادها له في البداية معلقه: "انتقدته لأني رأيت أنه مناسب للمراهقين وليس للسيدات، كان هناك سيدات في أعمار محددة يقدمن فيديوهات ليست من مستواهن، شعرت أنني لا يمكن أن أدخل إلى هذا العالم لكن عندما دخلت الموسيقى عليه أصبحت موجودة وصفحتي جميلة".

نوال الزغبي

من ناحية اخري، كانت نوال الزغبي أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في بيروت، قدمت خلاله مجموعة من أغانيها منها أحدث أغنياتها "ريتو" بالإضافة إلى ميديل لأغانيها القديمة.

يشار إلى أن آخر أعمال نوال الزغبي كان فيديو كليب أغنية "ريتو" مع المخرج فادي حداد، وهي من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر صباغ

على جانب آخر، كشفت نوال الزغبي موقفها من دخول ابنتها تيا مجال الفن، سواء في الغناء أو التمثيل.

نوال الزغبي

وقالت نوال الزغبي خلال لقائها مع الإعلامية سهير القيسي ببرنامج "سهير شو" المذاع عبر قناة MBC العراق: "تيا كتير ذكية وواقعية، إذا ما حست حالها ممكن تنجح كتير بهذا الشيء ما بتفوت فيه".

وتابعت نوال الزغبي قائلة: "إذا حابة تفوت بمجال الفن كان الغناء أو التمثيل، أكيد عندي ثقة باختيارها، بس بدها تشق طريقها لحالها، وأوعى تفكر تتكل علي".